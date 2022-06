Due premi in due giorni per gli “elefanti” dell’autore finalese Sergio Olivotti

Finale/Loano. A un anno dall’uscita nelle librerie, “Si fa presto a dire elefante”, il libro per bambini edito da Rizzoli e opera dell’autore finalese Sergio Olivotti, riceve due prestigiosi premi in due giorni: il primo posto al Premio Letterario “G. Arpino” di Bra e il primo premio al “Magna Capitana” di Foggia. I due premi si aggiungono alla Menzione Speciale al “Premio Rodari Omegna 2022” ricevuta questo inverno nella città natale di Gianni Rodari.

Sergio Olivotti, docente di grafica all’Istituto Falcone di Loano ha commentato così i premi: “Con i miei ‘Elefanti’ ho voluto omaggiare la Fantastica, l’arte rodariana di far fare capriole al reale. Sono infatti convinto che il buffo, l’assurdo, finanche il nonsense non si debbano confondere con il disimpegno pedagogico ma vadano invece intesi come educazione alla creatività; laddove educare alla creatività significa educare alla libertà. La Creatività è dunque il meta-tema di ogni storia fantastica ben costruita”.

“Devo ringraziare – prosegue – le giurie tecniche e quella dei bimbi pugliesi (oltre 3500 voti!), la mia casa editrice Rizzoli e naturalmente i miei elefanti: l’elefante Gigi e suo cugino Marino (l’elefante Marino), l’Ikeafante (che non nasce ma arriva a casa in una scatola di montaggio), l’elefante di Trofarello, l’elefante pacifista, l’elefante stunt-man, il Saxofante (con la sua proboscide-saxofono), l’elefante invisibile, il cuocofante Augusto Barité, Dante il Prode elefante, l’elefante nuvola (che -attenzione!- non è una nuvola che somiglia a un elefante), l’elefante volante, l’elefante nella cristalleria e l’elefante che si dondolava appeso a un filo di una ragnatela che doveva essere presente alle premiazioni ma purtroppo è caduto e si è slogato la proboscide”.