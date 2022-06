Doria Nuoto Loano, successo per la festa 40+1

Loano. Venerdì 17 giugno presso la piscina esterna del palazzetto dello sport Elio Garassini si è svolta la festa 40+1 della Doria Nuoto Loano 2000. Tantissimi gli atleti partecipanti alla festa che si sono divertiti insieme in acqua giocando davanti ad un folto pubblico: bambini, ragazzi e genitori.

Alla presenza del Sindaco di Loano, Luca Lettieri, di alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale e dell’Onorevole Sara Foscolo, è stato inaugurato il sollevatore per disabili donato alla DNL dal Lions Club Doria, rappresentato alla festa dal suo presidente Alessandro Stipo e da altri soci.

Il Presidente dalla ASD Doria Nuoto 2000, Massimiliano Gattuso, è soddisfatto del successo della manifestazione che contribuisce a ribadire l’impegno della DNL nel promuovere lo sport come elemento trainante nei processi di integrazione sociale e come efficace contributo per diffondere la cultura del rispetto reciproco.

Le ragazze ed i ragazzi della DNL saranno ancora impegnati nelle gare agonistiche nelle prossime settimane, dopo la festa sono tutti tornati ad allenarsi con il solito impegno e passione.