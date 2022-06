Doppio incendio in abitazione a Cosseria e Laigueglia

Cosseria/Laigueglia. Doppio intervento nel pomeriggio di oggi da parte dei vigili del fuoco per due incendi che hanno riguardato altrettante canne fumarie di abitazioni.

Il primo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14 e 40, lungo una casa situata nel tratto di Sp 26 a Cosseria, in Val Bormida.

Immediato è scattato l’allarme per il denso fumo sprigionato dalle fiamme: la rapida azione dei pompieri del distaccamento cairese ha scongiurato il peggio, domando il rogo prima che potesse estendersi al tetto e procurare danni maggiori. Nessuna conseguenza per le persone all’interno dell’alloggio, che non ha subito danni strutturali.

Un secondo intervento nel pomeriggio, intorno alle 17.00, con i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga impegnati in un’altra abitazione a Laigueglia, a seguito della chiamata per il fumo sprigionato all’interno delle stanze.

Anche in questo caso lo spegnimento è stato rapido e non si sono registrate particolari criticità. I pompieri, dopo aver domato il principio di incendio, hanno svolto i controlli e le verifiche di messa in sicurezza.