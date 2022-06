Dopo l’atto vandalico il crocifisso di Cosseria è stato restaurato: il 18 giugno sarà riposizionato

Cosseria. Dopo l’atto vandalico del marzo 2021, il crocifisso di Cosseria è stato restaurato e il 18 giugno di terrà la cerimonia per il riposizionamento.

“A marzo 2021 in piena pandemia ignoto o ignoti si erano recati sulla collina di Cosseria dove si trovano i ruderi del Castello e dove poco distante è posizionata un Crocefisso ligneo in ricordo dei Granatieri di Sardegna e con un’azione da film dell’orrore si sono accaniti contro il Crocifisso ligneo spezzandogli le gambe deturpandogli il viso, e non ancora soddisfatti fecero un grosso buco nel costato della statua”, ha ricordato il sindaco Roberto Molinaro.

“Questi ignobili gesti lasciarono letteralmente sgomenti tutti i gli abitanti di Cosseria e della Valbormida e le foto fecero il giro dell’Italia e anche all’estero – ha proseguito -. Lo sedegno e la condanna per questa brutalità fu unanime. Quasi subito si comprese che non erano azioni a sfondo religioso, politco o storico, ma si trattava di atti vandalici commessi da una qualcuno disturbato mentalmente e che voleva creare il terrore in quella zona”.

“La reazione fu spontanea ed immediata, da subito alcuni volontari di Cosseria staccarono il crocefisso e in particolare il signor Ezio Barbacetto offri i suoi mezzi meccanici per rimuovere il Crocefisso e i signori Dario Bacino e Aldo Gepponi si prodigarono nel reaturare l’opera lignea. nelle settimane successive intervennero la dottoressa Claudia Maritano e il signor Luca Pirotti restauratore entrambi noti Valbormidesi. I messaggi di solidarietà, le chiamate e le visite sul luogo dell’area vandalizzata sono stati numerosissime. Abbiamo ricevuto la visita di Senatori, Onorevoli Deputati, Consaiglieri Regionali e Provinciali e i SIndaci della Valbormida e della Provincia sono stati a Cosseria più volte per esprimere la loro vicinanza alla Comunità”.

A pochi giorni dagli atti vandalici è stata organizzata una raccolta fondi per affrontare le spese del restauro, raccolti su un conto corrente bancario aperto ad hoc e intestato al Comune di Cosseria oltre 7mila euro, quasi la metà dei quali è stata offerta dall’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e da Associazioni Cosseriesi e non come la SOAMS di Millesimo e da numerosi cittadini, dai giovani della Lega di Loano che hanno realizzato una due giorni con l’offerta del basilico. Il Senatore Paolo Ripamonti e l’Onorevole Sara Foscolo hanno offerto due foto trappole da installare a tutela del Crocefisso.

Tutti i restauratori intervenuti immediatamente e in seguito hanno rifiutato qualsiasi compenso, nemmeno a copertura delle spese che hanno affrontato 6.846,01 euro sono stati utilizzati in parte per pagare il legno utilizzato dagli Alpini per realizzare un recinto e delle fioriere attorno alla Croce e per realizzare un tavolo di 12 metri con le panche sui due lati all’interno dell’area del Castello affinchè chiunque decida di visitarlo possa eventualemnte usufruirne per fare un pick nick; la restante parte per sistemare la strada sterrata che porta alla roce. Restano da destinae ancora 179,52 euro.

Il 18 giugno le Associazioni di Cosseria: Alpini che nel frattempo hanno effettuato la manutenzione del verde presso il Castello e posizionate le composizioni di fiori nelle fioriere, Pro Loco che mette a disposizione i locali, l’AVIS, Mani Di Fate, Coro Lirico Claudio Monteverdi che si esibirà e fornirà l’impianto audio, il Consiglio Pastorale, la Protezione Civile di Cosseria, ristorante e albergo di Pera Roberto ed Enrica Magliano, Salumeria di Ercole Pizzorno, L’Oasi del Pane di Tamara Urru, pizzeria da Totò, pizzeria di Lella e Luciana, riatorante Il Casale di Andrea Ventura, Castello, Prestigel di Prestigiacomo, Sottozero di Mario, Fragranze di Marco Sardo, CCT di Trimboli Giuliana e Stefano.

In contemporanea con la scopritura della Lapide i Granatieri della Valbormida annunceranno ufficialmente la creazione dell’Associazione Granatieri Valbormida dedicata a Cosseria.

Per raggiungere l’area del Castello sarà presente una navetta. Verrà effettuata una benedizione al Crocefissso e a seguire alla Lapide dei Granatieri. “A nome mio e dell’Amministrazione Comunale – conclude il sindaco -desidero esprimere unsentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito con offerte e con messaggi di solidarietà, le Autorità Civili, Militari e Religiose”.