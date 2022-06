Dopo la lotta al Covid e l’accoglienza profughi la Rsa/Rp “La Riviera” riapre le porte ad anziani e categorie fragili

Savona. La RSA/RP La Riviera riapre le sue porte all’accoglienza degli anziani, dopo due anni che hanno visto la struttura protagonista di aiuti e servizi per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e alla più recente emergenza umanitaria ucraina.

Ora, però, il territorio savonese può tornare a contare di nuovo su servizi di qualità dedicati all’ospitalità e all’assistenza di senior e soggetti fragili.

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta ieri, giovedì 9 giugno, in un pomeriggio che ha visto una serena condivisione, nello scenario della bellissima terrazza sul mare, alla presenza delle istituzioni locali, del team La Villa, di ospiti e familiari.

RSA/RP La Riviera: una nuova, speciale riapertura

RSA/RP Riviera, nel corso degli ultimi anni, ha fornito un contributo concreto al territorio savonese: dal 2020, a seguito della pandemia, è divenuta, a più riprese, Centro Covid, sostenendo così la rete ospedaliera pubblica, profondamente provata dal grande numero di richieste di assistenza.

Successivamente, dallo scorso 10 marzo, e fino a fine maggio, RSA/RP La Riviera si è trasformata in centro accoglienza per i profughi ucraini, innescando un meccanismo solidale con le associazioni del territorio per donare serenità e vicinanza a tante persone provenienti da Mariupol.

Ma ora la struttura torna alla sua mission d’origine: curare anziani e categorie fragili, con assistenza continua e qualificata, in ambienti vitali e protetti, per formare, assieme a RP La Quiete, a Spotorno, un polo dedicato alla cura degli over 65 unico nel suo genere.

Gli interventi

Sul palco sono intervenuti il nuovo responsabile di struttura, Luca Frediani, che ha fatto gli onori di casa e a seguire l’amministratore delegato del Gruppo La Villa, cui afferisce Rsa/Rp La Riviera, che ha ringraziato tutte le istituzioni per la loro presenza e che ha sottolineato: “E’ stato un periodo lungo e difficile per tutti, dove è stata protagonista la collaborazione tra pubblico e privato per il bene della comunità. Ora dopo tanto tempo La Riviera torna a prendersi cura di anziani e categorie fragili: inizia un nuovo percorso dove il nostro focus sara’ dedicato esclusivamente a fare il bene degli Ospiti, che è da sempre il nostro obiettivo primario”.

Il direttore del Distretto di Savona diAsl 2, Giancarlo Conte (che dal primo aprile è stato incaricato di occuparsi anche del coordinamento delle strutture socio-sanitarie del territorio e quindi seguirà da vicino anche La Riviera) ha dichiarato: “Spero di essere dello stesso livello di questa struttura nell’assolvere i miei nuovi compiti. Ho apprezzato le affermazioni di poco fa relative al fatto che il Gruppo La Villa abbia nel proprio Dna il prendersi cura delle persone, che siano questi Ospiti o personale, e credo questo sia un passo molto importante, soprattutto se riusciamo a farlo tutti”.

Anche Riccardo Viaggi, assessore a welfare e comunità, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza che questa struttura avrà per il territorio riguardo la presa in carico delle fragilità.

Sono infine intervenuti anche i referenti del Gruppo francese Maisons de Famille, i soci del Gruppo La Villa e infine il parroco di Savona, che ha benedetto la struttura.

RSA/RP La Riviera è in via Umberto Giordano 4 e risponde allo 019 813850. Per informazioni sui servizi offerti è possibile contattare anche il Centro Assistenza Clienti La Villa al numero 800688736, all’indirizzo assistenzaclienti@lavillaspa.it.