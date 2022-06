Dopo due anni di stop torna la manifestazione “Viaggio nel Medioevo” a Finalborgo: “Per questi 20 anni grandi novità”

Finale Ligure. Dopo due anni di stop forzato causa pandemia, quest’anno torna la storica manifestazione “Viaggio nel Medioevo” a Finalborgo. L’atteso evento, che compie 20 anni dalla sua prima edizione, si terrà dal 25 al 28 agosto.

Nel frattempo, è stata avviata una campagna tesseramenti per incrementare i nuovi figuranti in tutti i ruoli. “Molte saranno le novità in questa edizione di rinascita”, fanno sapere gli organizzatori

La manifestazione, che ha continuato a evolversi e a crescere in questi vent’anni, nasce come rievocazione storica per divenire una festa medievale con il coinvolgimento e la collaborazione di tutto il paese. “Non è una sagra – ribadiscono all’unisono i consiglieri -, è una manifestazione che coinvolge artisti da strada, rievocatori, musici, professionisti e volontari, provenienti da tutta Europa”.

“Oggi l’afflusso massiccio di pubblico e la mutata conformazione del tessuto economico del paese richiedono particolari attenzioni e grandi costi: in parte coperti dall’amministrazione comunale, una piccola parte da enti vari, la fetta più grossa dall’associazione stessa – che si autofinanzia – e infine le attività del borgo” affermano gli organizzatori.

“Fondamentale è stata, nel passato, ma soprattutto oggi, la partecipazione dei commercianti che hanno sempre sostenuto l’evento e hanno accettato in questa edizione l’onere di sobbarcarsi parte dei costi aggiuntivi, con un sensibile aumento delle quote di partecipazione – tengono a dire -. Oltre 50 attività di Finalborgo parteciperanno attivamente al Viaggio nel Medioevo 2022, accettando i regolamenti e le limitazioni imposte dal direttivo del Centro Storico del Finale rivolti a mantenere e preservare il carattere storico-rievocativo dell’evento, fulcro e cuore della manifestazione multilingue, che l’ha resa nota anche fuori dai confini nazionali. In questa edizione uno speciale concorso a sorpresa, ideato dal consiglio maggiore dell’associazione, sarà dedicato proprio ai banchi e alle attività sponsor che avranno mostrato di meglio comprendere lo spirito del Viaggio nel Medioevo-Viagem Medieval”.

“Piccolo rammarico è rappresentato da molte delle nuove attività finalborghesi e da quasi tutti gli artigiani del paese, ai quali forse non siamo riusciti a far comprendere l’importanza di offrire il loro contributo, anche simbolico. Partecipare, per mantenere coeso il tessuto del paese, per mantenere viva la nostra storia. La storia dell’antica Capitale del Marchesato del Finale” concludono.