Dalla Regione oltre 1,7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua

Liguria. La giunta regionale ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di oltre 1,7 milione di euro a favore dei 234 Comuni liguri per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, come, ad esempio, la pulizia degli alvei. Lo rende noto il capogruppo di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

L’impegno finanziario è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4mila e un massimo di 25mila euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

“Abbiamo e stiamo attraversando una stagione caratterizzata dalla grande siccità, per cui è assolutamente fondamentale che ogni Comune possa effettuare gli interventi necessari immediatamente e, se possibile, concluderli entro la fine della stagione estiva – spiega Vaccarezza – La valutazione è stata fatta tenendo conto della capacità finanziaria dei Comuni, individuando criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioè quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all’estensione territoriale e alla popolazione”.

“La nostra Regione, come ogni anno, anche per il 2022 ha stanziato importanti risorse perché la manutenzione ordinaria dei nostri corsi d’acqua è fondamentale per ridurre al minimo i rischi”, conclude.