Dal Festival di Sanremo a “Un mare di emozioni”: ad Albenga il concerto di Matteo Romano

Albenga. Dal Festival di Sanremo al Festival musicale di Albenga. Sul palco “Un Mare di Emozioni” venerdì 24 giugno salirà Matteo Romano, classe 2002, che nel febbraio di quest’anno è stato protagonista al Teatro Ariston in occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo portando in gara il brano “Virale”.

Il ventenne ha pubblicato in meno di due anni il singolo doppio platino “Concedimi”, partecipato con successo a Sanremo con “Virale” (platino) e pubblicato il nuovo singolo “Apatico”

Matteo (al pianoforte) sarà accompagnato sul palco di “Un Mare di Emozioni” dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, curerà gli arrangiamenti live dei brani.

Matteo Romano è tra le stelle più scintillanti e in ascesa del panorama discografico nazionale. Primo di tre gemelli, Matteo Romano, nato e cresciuto a Cuneo (dove ha frequentato il Liceo Classico) si è appena trasferito a Milano per cominciare gli studi universitari in comunicazione e marketing. Ha iniziato ad ascoltare musica precocemente condividendo le eterogenee passioni dei genitori che spaziano dal pop al rock al cantautorato italiano.

Sin da bambino Matteo ha messo in mostra la sua vena creativa prima con lo studio delle percussioni e della chitarra poi con il canto (che capisce immediatamente essere la sua vera vocazione) e il pianoforte.

Nel 2018 e 2019 partecipa al concorso “Next Talent” che si tiene nella sua città e vince in entrambe le occasioni il premio come miglior interprete. Durante il primo lockdown, nel marzo 2020, Matteo inizia a pubblicare cover sui social network e sulla piattaforma di intrattenimento TikTok. Oltre alle cover pubblica anche un pezzo di “Concedimi”, brano che diventerà il suo primo inedito, riscuotendo enorme successo.

L’avventura di Matteo inizia, infatti, ufficialmente nel novembre 2020 con l’uscita di “CONCEDIMI” (che ad oggi ha totalizzato oltre 35 milioni di stream e oltre 16 milioni di visualizzazioni) che nel giro di un anno gli ha regalato prima un disco d’Oro, poi un platino fino ad arrivare ad un doppio platino. La grande esplosione mediatica dell’artista è arrivata poi grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Il risultato di “Virale”, sia a Sanremo che in classifica (il brano è rimasto per oltre un mese nella Top15 delle canzoni più ascoltate su Spotify), dimostra come Matteo Romano sia riuscito a cucirsi addosso una ballad pop moderna e in grado di rispecchiare i gusti del pubblico di oggi, ascolti prima di tutto di Matteo che ad un background legato ai grandi classici della canzone italiana e internazionale (da Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Claudio Baglioni, Luigi Tenco a Sting, Depeche Mode, Whitney Houston) ha affiancato artisti come Levante, Madame, Alessia Cara, Tate Mcrae, Finneas, Billie Eilish e Mahmood.

“Con Matteo Romano diamo spazio alla più grande giovane promessa nel campo della musica in Italia ad oggi, siamo orgogliosi di poterlo fare esibire ad Albenga, ringraziamo l’amministrazione comunale per l’opportunità che ci ha concesso”, dichiara Paolo Savina di Strobe Srl

“A breve verrà annunciato un altro big della musica italiana, il nome rimane ancora top secret”, svela Silvio Anselmo anticipando la futura comunicazione di Strobe Srl. Dopo il ponte del 2 giugno, uscirà il calendario artistico completo della manifestazione.

Ma “Un Mare di Emozioni” riserva altre sorprese. Tantissimi gli artisti emergenti che faranno parte del Festival, si parla di più di 20 artisti del panorama locale e italiano che animeranno dal primo pomeriggio la Spiaggia Fronte isola e non solo.

Un’altra novità riguarda i biglietti del Festival e di tutte le altre iniziative a bigliettazione del Comune di Albenga, a breve, saranno disponibili presso lo IAT di Albenga tutti i Biglietti dei circuiti Italianticket e Vivaticket.