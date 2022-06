Dal 2024 caricabatteria universale per tutti i dispositivi mobili: istituzioni UE trovano l’accordo

Mondo. Accordo politico raggiunto nelle istituzioni europee per l’introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefono cellulari, tablet e fotocamere digitali. Dal 2024 l’USB Type-C diventerà la porta di ricarica comune.

“Bene il caricabatterie unico, un risultato per il quale esprimiamo tutti soddisfazione, nell’interesse primario dei consumatori”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega, relatore ombra del provvedimento.

“L’accordo trovato – spiega – è il punto di arrivo di un percorso troppo lungo, durato 10 anni, in cui abbiamo assistito al faticoso processo di standardizzazione dei dispositivi di ricarica. Dopo un decennio, giusto l’intervento del legislatore europeo in un’ottica di convenienza e praticità per i consumatori”.

“Senza trionfalismi, ci auguriamo che questo non sia il principale risultato prodotto dal semestre di presidenza Macron. Ora auspichiamo la stessa determinazione e celerità vista negli ultimi mesi sia applicata dall’Ue anche su provvedimenti di maggiore urgenza per le nostre imprese, per i lavoratori e per le famiglie”, conclude Campomenosi.