Da una vecchia cabina del telefono una “stazione” di bookcrossing: l’iniziativa a Stella

Stella. “Non sempre tutto è da buttare via, alle volte basta poco per dare una seconda vita alle cose”. Le parole del sindaco Andrea Castellini riassumono bene i principi dell’idea nata da Alberto Baldi che, nel giro di qualche mese, ha deciso di trasformare una vecchia cabina telefonica in una “stazione” di bookcrossing a Stella San Bernardo.

Ormai ha contagiato non solo l’Italia ma anche l’estero l’iniziativa “Metti un libro, prendi un libro” che promuove la lettura e lo scambio dei libri in nome della sostenibilità e della condivisione.

La cabina di bookcrossing

Per portare a termine il progetto di trasformazione della cabina stellese, la prima di bookcrossing in questo comune dell’entroterra, è stato necessario anche il lavoro di Lorengo Ferragamo e della falegnameria Sprescin che ha donato il legno utile per creare gli arredi interni. In inverno verranno poi rimontate le porte della cabina.

I complimenti per l’iniziativa sono subito arrivati dall’amministrazione comunale di Stella che ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per portare a termine la trasformazione. Ma non è finita qui, il Comune afferma di accogliere altre idee per realizzare iniziative simili sul territorio.