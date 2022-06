Da un mese sulle piattaforme: il videoclip “Living Sky” di Matteo Garbarini conta oggi 132mila visualizzazioni

Varazze. Un successo che arriva fin oltreoceano. A un mese dalla pubblicazione, il video di Matteo Garbarini registra visite che si contano su 6 cifre: oltre 132mila visualizzazioni.

Era solo il 7 di maggio scorso quando è avvenuta la pubblicazione del videoclip sulle piattaforme di streaming, proprio contemporaneamente alla proiezione su maxi schermo che faceva da sfondo all’evento “Living Sky, Living Peace”, la manifestazione pacifista svoltasi a Varazze che ha visto coinvolti anche il coro “ TieniViva Gospel Voices” e la scuola di danza “FlashArt” dando il via a un appuntamento dedicato alla pace, con un messaggio di sensibilizzazione e speranza, contro tutte le guerre del mondo.

Da quel giorno e da quell’evento, la popolarità del brano “Living Sky” e del suo videoclip firmato dal regista Alfonso Cioce, è stata un susseguirsi di piccoli successi.

Una storia che è iniziata un po’ prima: video clip e canzone erano stati premiati già a febbraio al Festival del Videoclip di Sanremo durante la settimana della manifestazione nazionale della Canzone Italiana, ma, dopo la messa in streaming sul canale Youtube, il video è stato ripreso e condiviso da moltissime amministrazioni comunali, enti pubblici e altre realtà.

C’è anche un’aspetto internazionale per “Living Sky”, perché il pezzo è stato condiviso dalla “Magnetoguitars”, casa produttrice di chitarre nota a livello mondiale, produce gli strumenti anche per Eric Gales, uno dei dieci chitarristi attualmente più influenti e importanti al mondo, che ha dichiarato di essere orgogliosa che Matteo Garbarini nel nuovo singolo “Living Sky” suoni una chitarra Sonnet modello “RawDawg”, augurando al musicista un grande successo e sottolineando che il video è stato girato a Varazze, uno dei meravigliosi luoghi della Liguria.

“Mi ha fatto un certo effetto leggere queste righe riportate da una realtà così prestigiosa a livello mondiale – è orgoglioso Matteo Garbarini – un apprezzamento per me, per la canzone e per i luoghi in cui viviamo che, agli occhi degli stranieri, appaiono appunto straordinari”.

Anche una delle più note alpiniste a livello mondiale, la prima donna del centro America ad aver scalato l’Everest, Andrea Cardona, influencer molto conosciuta , ha condiviso il videoclip sui suoi canali social: la maggior parte delle visualizzazioni arrivano dal Centro America, Argentina, Messico, USA.

“Molte anche dall’Ucraina – sottolinea Matteo – segno anche del fatto che la manifestazione a tema pacifista che ha lanciato il videoclip ha avuto un riscontro nella nazione martoriata da oltre tre mesi di guerra. Forse questa canzone che parla di speranza e di libertà, lì ha trovato un altro tipo di espressione”.

Garbarini é orgoglio del successo delle visualizzazioni e ci spiega perché: “Per due motivi. Perché sono veramente un’ artista indipendente, che non ho supporto da parte di nessuna grande casa discografica, quindi un successo ottenuto con le mie gambe che mi dà la spinta per creare la musica che voglio io e come l’ho veramente pensata ed immaginata. Secondo – conclude – perché la canzone ha un video che parla di luoghi, spazi e persone, nei loro gesti più semplici, nel territorio savonese, che diventa parte integrante delle emozioni e non è solo cornice o semplice involucro. Questo merito va al regista Cioce che ha saputo cogliere anche il significato silente che conservano questi luoghi, raccontando una storia che parla di persone, dove un animo affranto, può ritrovare la sua strada. Infatti il tema del brano è il senso di libertà, il senso di appartenenza e la ricerca interiore costante nella vita che vanno a pari passo con il ritmo incalzante della canzone ‘Living Sky’ in cui il ‘cielo vivente’ diventa metafora in contrapposizione alla staticità delle emozioni del nostro tempo”.