Da Albisola all’Ucraina: partita l’ambulanza donata dalla Croce Verde per soccorrere i feriti in territorio di guerra

Albisola Superiore/Ucraina. Macinerà migliaia di chilometri per raggiungere l’Ucraina, poi entrerà in servizio effettivo per aiutare le persone in guerra che hanno bisogno. E’ questo quanto spetta all’ambulanza partita questa mattina da Albisola e frutto di una grande donazione da parte della Croce Verde di Albisola.

Il mezzo numero 2112 consentirà così alla popolazione ucraina di contare su una nuova ambulanza che permetterà il soccorso delle persone che lo necessitano. Il territorio ucraino, a causa del proseguire del conflitto, infatti, soffre di una carenza di tali veicoli. L’obiettivo è quello di offrire un mezzo dotato delle attrezzature necessarie per la cura sul posto dei feriti e, nel caso, il trasporto nel minor tempo possibile in ospedale.

Ma non è finita qui la solidarietà manifestata dalla cittadinanza albisolese: in questi giorni l’associazione Albisolidale con i proventi della raccolta fondi ha consegnato pacchi medicinali per un valore di circa 3mila euro all’associazione Pokrova che si occupa di distribuire direttamente in Ucraina i beni di prima necessità richiesti.