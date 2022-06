CsvPolis, il Centro di servizio al volontario del ponente ligure pubblica il bilancio 2021

Savona. Sono consultabili e scaricabili i documenti di bilancio di CSVPolis al seguente link, in cui sono descritte tutte le attività e i servizi effettuati nel corso del 2021.

“Se il bilancio economico documenta la situazione patrimoniale e finanziaria, il bilancio sociale analizza e traduce le cifre in un racconto dell’impegno della governance e dello staff al supporto e alla valorizzazione dell’esperienza dei volontari e delle organizzazioni sul territorio”, hanno fatto sapere da CSVPolis.

“Nel contesto più ampio del nuovo testo unico del terzo settore – afferma il presidente Matteo Lupi – il bilancio sociale 2021 racconta in modo trasparente tutti i servizi messi in campo e come si traducono concretamente nella comunità attraverso forme innovative di lavoro: CSV Polis opera per la creazione di reti, per la germinazione di un tessuto sociale nuovo e di una cultura solidaristica moderna, dentro al quale il CSV recita una parte di assoluto protagonismo”.

Il Bilancio Sociale è uno strumento di trasparenza rivolto a tutti gli enti di terzo settore, alle reti, ai partner pubblici ed ai soggetti portatori di interesse rispetto alle attività del Centro di Servizio Ponente Ligure Solidale.

Il Bilancio Sociale traduce in schemi e parole le cifre non solo di un concreto e complesso investimento di natura economica, ma anche di un impegno, quello della governance di CSV Polis, che null’altro è che il supporto, il sostegno e la valorizzazione dell’esperienza dei Volontari e delle organizzazioni sul territorio.

Nel contesto più ampio del nuovo testo unico del terzo settore, il Centro “è impegnato a raccontare in modo trasparente i servizi messi in campo, ma anche a tradurre il suo impegno nella comunità attraverso forme innovative di lavoro: CSV Polis opera per la creazione di reti, per la germinazione di un tessuto sociale nuovo e di una cultura solidaristica moderna, dentro al quale il CSV recita una parte di assoluto protagonismo”.

A fronte di incertezze finanziarie ed alle conseguenze tuttora evidenti della crisi Covid-19, CSV Polis “ha proposto nel 2021 servizi innovativi, generando in questo modo strumenti capaci di sostenere le associazioni nei loro percorsi, incoraggiando la partecipazione. Dai dati emerge l’aumento dei servizi di consulenza sia nelle forme tradizionali che in quelle più innovative. Si registra anche la capacità del Centro di porsi come agenzia di sviluppo del terzo settore”.

“Nel 2021 abbiamo razionalizzato gli sportelli, inaugurando la nuova sede di Imperia, al centro del progetto Casa del Volontariato, condiviso con Regione Liguria. Il supporto alle organizzazioni si è anche espresso in una significativa attività di comunicazione per dare visibilità ai progetti più qualificanti, così come nell’articolazione di attività formative che andassero a rispondere ai bisogni più disparati a noi sottoposti: nel 2021 si pensi all’applicazione delle norme Green Pass nel terzo settore”.

Martedì 14 giugno scorso a San Bartolomeo al Mare per la prima volta è stato convocato il consiglio direttivo in presenza composto da Matteo Lupi presidente, Mario Accatino vice presidente, Lorenzo Arrigoni, Francesco Boati, Giovacchino Carli, Nazzareno Coppola, Marisa Desalvo, Giovanni Donzellini, Alessandro Ferraris, Daniele Fui, Claudio Gallo, Giorgio Garassino, Marisa Ghersi, Anna Giacobbe, Tiziana Guatta, Matteo Manconi, Filomena Masuzzo, Giovanni Naso, Bruna Pizzi, Daniela Savio e Franco Zunino. Ha partecipato anche lo staff tecnico di CSV Polis che è composto da 9 persone.