Coronavirus, le varianti Omicron fanno risalire i contagi: in Liguria +61,7% e crescono i ricoveri in ospedale

Genova. Il monitoraggio periodico della fondazione indipendente Gimbe evidenzia una nuova impennata dei contagi da coronavirus in tutta Italia, con un aumento del 58,9% su scala nazionale e ancora più elevato in Liguria: +61,7% rispetto alla settimana precedente. Secondo il report “la diffusione delle varianti Omicron 4 e 5 ha contribuito a una netta ripresa della circolazione virale con effetti già evidenti sugli ospedali”.

Anche in Liguria si registra una crescita dei ricoveri in area medica, coi pazienti positivi che occupano il 9,5% dei posti letto disponibili (la scorsa settimana era l’8,7%), valore superiore alla media nazionale (7,5%). Resta stabile l’occupazione delle terapie intensive (1,8%), invariata rispetto al periodo precedente e inferiore alla media nazionale (2,2%).

Tutte le province liguri subiscono un aumento dei nuovi casi: in testa ci sono Genova (+75,2%) e La Spezia (+53,4%) che registrano un’incidenza rispettivamente di 456 e 474 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Risalgono i contagi anche nel Savonese (+46,4%, incidenza 249 casi) e nell’Imperiese (+25,7%, incidenza 236 casi).

“La progressiva diffusione delle varianti BA.4 e BA.5 – spiega il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – ha contribuito ad una netta ripresa della circolazione virale in tutto il Paese con effetti già evidenti anche sugli ospedali: in particolare, in area medica dove in 10 giorni si registra un incremento di oltre 700 posti letto occupati da pazienti Covid”. La fondazione invita alla cautela “per almeno tre ragioni. Innanzitutto il numero dei positivi (circa 600 mila) è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te con notifica parziale dei test positivi; in secondo luogo, è impossibile stimare l’entità di questa risalita d’inizio estate e i tempi per raggiungere il picco; infine, lo stallo della campagna vaccinale ha generato una popolazione attualmente suscettibile all’infezione molto estesa: 4,03 milioni di non vaccinati, 5,51 milioni senza terza dose e 4,05 milioni di persone vulnerabili senza quarta dose”.

A proposito di vaccini, in Liguria il 7,6% della popolazione sopra i 5 anni non si è mai vaccinata e non è guarita dal Covid da meno di 180 giorni (a livello nazionale è il 7%). Il 14,5% della popolazione che potrebbe ricevere la terza dose non l’ha mai ricevuta e non risulta guarita da meno di 120 giorni. Il tasso di copertura vaccinale delle quarte dosi è del 29,1% per gli immunocompromessi (media nazionale 40%) e raggiunge il 26,3% per over 80, fragili over 60 e ospiti delle Rsa (media nazionale 19,1%).

“In questa fase della pandemia – conclude Cartabellotta – è fondamentale ridurre la circolazione virale, in particolare indossando la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco ventilati e in condizioni di grandi assembramenti anche all’aperto. Le istituzioni, dal canto loro, devono potenziare la campagna vaccinale in tutte le persone a rischio di malattia grave, aumentando la copertura con la terza dose negli over 50 e con la quarta dose in tutte le persone vulnerabili incluse nella platea. Last not but least, evitare di disorientare la popolazione con proposte antiscientifiche e rischiose per la salute pubblica, quale l’abolizione dell’isolamento per i positivi“.