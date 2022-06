Savona. Il primo speaker, dopo il capitano Sinisi, a salire sul palco del Teatro Frau a bordo di Costa Toscana è stato Mario Zanetti CEO di Costa Crociere, azienda italiana di proprietà del gruppo Carnival, uno dei giganti del settore mondiale delle crociere: “Abbiamo scelto Barcellona per questo battesimo perché è parte della nostra storia, abbiamo qui il nostro terminal e qui abbiamo aperto il nostro Customer Hub, con 200 dipendenti di 20 nazioni differenti. Il collegamento è molto forte e scegliere battezzare qui la nostra nuova ammiraglia è un ulteriore tassello di questo rapporto” esordisce Zanetti.

“La nostra flotta è tornata a navigare, con le nostre ultime tre navi Smeralda, Toscana e Firenze che fanno crociere nel Mediterraneo occidentale. Quattro navi più Costa Venezia sono nel Mediterraneo orientale. Altre navi stanno facendo le crociere nel Nord Europa e con l’autunno torneremo a pieno regime. E’ un bene per la compagnia, per i nostri dipendenti e per i nostri ospiti” aggiunge, senza contare gli effetti positivi sul complessivo indotto turistico legato al comparto crocieristico.

“La sicurezza continua ad essere una priorità, siamo riusciti in questi mesi di pandemia a navigare in sicurezza con il nostro protocollo che ci ha permesso di effettuare in sicurezza e oggi siamo tornati al 100%”.

“Negli ultimi due anni il Covid ha modificato le abitudini dei viaggiatori, la gente vuole tornare a navigare come emerso dal sondaggio che abbiamo fatto nei nostri mercati di riferimento”.

Battesimo per la Costa Toscana

“Quello che emerge è che gli italiani sono preoccupati del possible aumento dei prezzi, ma sono anche quelli che desiderano tornare alla vita normale il prima personale. Per rispondere alle esigenze dei potenziali clienti, ci adatteremo per rendere questo tipo di vacanza il più possibile vicina ai desideri degli ospiti“.

“Dobbiamo approfittare di questa ripresa per promuovere un turismo sempre più sostenibile, che rispetti l’ambiente e valorizzi le comunità locali. Il nostro impegno in questo senso non si esprime solo attraverso navi tecnologicamente all’avanguardia come Costa Toscana, alimentata a LNG, ma anche con il sostegno a progetti innovativi, la cui portata va oltre il settore turistico, come quello che ci vede insieme allo chef Ángel León”.

“A bordo ci sono 15 ristoranti, un pub che fa musica rock, un parco acquatico una piazza su più livelli, piscine, bar e casinò, insomma tutto quello che la nave da crociera più grande a battere bandiera italiana ha da offrire” conclude il CEO di Costa Crociere.

La Costa Toscana è stata protagonista a Savona con il viaggio inaugurale lo scorso 5 marzo ed è stata tra le grandi novità dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, durante la quale ha ospitato a bordo le esibizioni di grandi artisti italiani.