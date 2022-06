Cosa fare nel weekend? Tante le occasioni per gustare buon cibo e divertirsi: ecco gli appuntamenti da non perdere

Savona. Questo weekend sono tante le occasioni sul territorio per divertirsi, gustare buon cibo e fare attività fisica.

IL MERCATO EUROPEO A SAVONA

Ma diamo uno sguardo all’agenda degli eventi organizzati. A Savona da venerdì 17 a domenica 19 giugno torna il tradizionale appuntamento con il Mercato Europeo che anima la Darsena di Savona, Piazza Rebagliati e Piazza del Brandale. Saranno tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Un grande evento che offrirà al pubblico l’opportunità di degustare i prodotti tipici della baviera, i formaggi francesi, i dolci belgi e dei Paesi Bassi, la tipica birra irlandese, i biscotti bretoni. Si potrà inoltre fare shopping tra le ceramiche inglesi, i profumi francesi e tutti i prodotti caratteristici di ogni paese europeo. Sabato ci sarà anche la musica di Ale Rebi che porterà il funk italiano in Darsena.

SAN GIORGIO SPORT SHOW AD ALBENGA

Durante il weekend appuntamento con lo sport: torna “San Giorgio Sport Show”, la manifestazione ingauna che intende diffondere gli ideali di disciplina e lealtà che possono diventare valori guida nel vivere sociale. Quest’anno alla sua 22esima edizione, presso la tradizionale location di San Giorgio, sarà possibile dalle 19 alle 24 far conoscere ai visitatori la propria attività sportiva attraverso dimostrazioni pratiche con i propri atleti o coinvolgendo il pubblico facendo provare la disciplina che più interessa. Musica e buona cucina del Michettin accompagneranno i giorni di festa.

A LOANO APPUNTAMENTO GUSTOSO CON “SAPORI DI LIGURIA”

Sabato 18 e domenica 19 giugno a Loano si terrà poi l’edizione 2022 di “Sapori di Liguria”, la rassegna enogastronomica organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Sul lungomare si potrà trovare una selezione di eccellenze liguri quali olio, olive, formaggi, salumi, pomodori, ortaggi, piante aromatiche, basilico, miele, aglio, prodotti sott’olio, focaccia ligure, vino e dolci tipici. Senza dimenticare specialità savonesi quali il chinotto di Savona e i funghi della Valbormida.

UNA SERIE DI FESTE NEL QUARTIERE SAVONESE DI LEGINO

Sempre a Savona durante il fine settimana si svolgerà nel quartiere di Legino una serie di eventi che prevede negozi e bar aperti, spettacoli teatrali, attività per i bambini, mostre e la tradionale sagra della lumaca. L’evento, a ricordo di Maria Antonietta Piccolo – animatrice de U Pregin -, vedrà anche il raduno delle vecchie Panda in via Bove. In piazza Rossello ci sarà la proiezione delle foto “Gente di Legino” a cura FB Leze, seguiranno prodotti del territorio e del forno, performance di artisti locali, associazioni di volontariato, banchi di oggettistica, gelati artigianali e performance della parrucchiera. Il tutto per rivitalizzare il quartiere savonese.

LE SPETTACOLORI ESIBIZIONI DI VANNI ODDERA A VARAZZE

Alla Marina di Varazze sabato è prevista una giornata che lascerà il pubblico letteralmente a bocca aperta. Vanni Oddera, il campione savonese di freestyle motocross, si cimenterà nelle sue spettacolari esibizioni che si svolgeranno dalle 11 fino alle 22. Nella mattinata, come di consueto, ci saranno sessioni di mototerapia: una disciplina in cui i bambini disabili possono cimentarsi creando vere e proprie esibizioni di motocross acrobatico. Un progetto aperto per donare emozionanti momenti di libertà e brivido anche a chi non lo avrebbe creduto possibile.

A NOLI SI VA INDIETRO NEL TEMPO

A Noli il sabato è all’insegna degli antichi abiti. E’ infatti in programma una serata dal titolo “La moda, la danza e la sua evoluzione” che proporrà spettacoli, musica, danze artistiche e i giullari del fuoco che accompagneranno il pubblico nelle tradizioni e nelle atmosfere di un tempo. Si passerà dal XII al XVI secolo con tante occasioni per divertirsi in compagnia. L’evento è organizzato dall’associazione storica culturale Dominae Naulenses e i Cavalieri dell’Arma Bianca.

IN VALBORMIDA E A LOANO LA DOMENICA FA RIMA CON “RADUNO”

Per chi ama lo sport, domenica torna il raduno ciclo-escursionistico di mountain bike denominato “Cinghialtracks e Bimbinbici” a Cairo Montenotte. L’evento con ritrovo nella suggestiva cornice del Laghetto di Ferrania, si svolgerà parallelamente su due percorsi: uno dedicato a ciclo escursionisti esperti, si svilupperà su un tracciato impegnativo che permetterà di attraversare le zone paesaggisticamente più suggestive della Riserva fino ad arrivare alla Cascina Miera, l’altro indicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si svilupperà nel fondo Valle del Rio Ferranietta dove, in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Cairo Montenotte e con “ASD Il Laghetto di Ferrania”, verranno organizzate attività ludico/didattiche con uno spirito festoso ed allegro per avvicinare i ragazzi a questa meravigliosa attività che consente di vivere giornate indimenticabili all’aria aperta ed apprezzare la natura in tutte le sue forme ed espressioni.

A Loano inoltre si terrà la prima edizione del “Moto Raduno della Riviera – Città di Loano” organizzato dal Motoclub Domina con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e della Federazione Italiana Motociclistica. Piazza Italia sarà il fulcro della manifestazione. Durante la giornata verrà effettuata la benedizione delle moto, che poi si raduneranno in corteo per un “saluto” alla città. Il tutto sarà accompagnato dal dj-set di Music-Faces. Verranno premiati il gruppo più numeroso, il più giovane e il più vecchio partecipante.

ESCURSIONE IN CANOA NELL’AREA PROTETTA DI BERGEGGI

Nella giornata di domenica chi invece preferisce lo sport in mare è prevista un’escursione guidata in canoa all’interno dell’area marina protetta dell’Isola di Bergeggi. Si aprirà un’avventura tra le acque cristalline, pagaiando tra gli scogli di Punta Predani e navigando sotto le imponenti falesie dolomitiche di Punta del Maiolo. In canoa si potrà provare un’emozione unica, esplorando tutte le fantastiche grotte marine che si aprono lungo il promontorio e tuffandosi nel blu con il bagno all’Isola e la scoperta della sua ricca vita sottomarina.

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO A BORGHETTO

Per concludere, a Borghetto Santo Spirito è previsto il mercato dell’artigianato “IngegnArti”. Si tratta di una giornata di shopping, curiosità e svago: verranno esposte le creazioni artistiche e artigianali con manufatti che vanno dal legno alla stoffa, dal metallo al vetro, la ceramica e tanto altro, mostrando direttamente al pubblico l’esecuzione delle opere.

Questi sono solo alcuni degli eventi che allieteranno il pubblico questo weekend. Per scoprire tutti gli eventi, vai qui.