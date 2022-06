Consiglio regionale: riconoscere l’identità delle persone transgender sugli abbonamenti Tpl

Liguria. “Permettere alle persone transgender di vedere riconosciuta la propria identità sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale è un primo passo in avanti verso il rispetto dei diritti, dell’identità di genere e della privacy. Ora si apre un percorso per valutare le procedure più idonee per garantire l’erogazione di abbonamenti nominativi e verificabili alle persone transgender con il proprio nome di elezione”.

Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo l’approvazione in aula del suo ordine del giorno.

“Inoltre si prevede la possibilità di corsi di formazione del personale addetto al controllo per garantire la tutela della privacy”.

“In questo modo le persone transgender non sarebbero costrette a fare coming out forzato nel momento in cui devono dimostrare la propria identità a delle persone estranee”.

“L’approvazione di questo ordine del giorno è un primo passo in avanti per ridurre le discriminazioni che le persone transgender sono costrette a subire quotidianamente”, conclude Garibaldi.