Concerto di Max Gazzè annullato, Ciangherotti: “Albenga sta collezionando figuracce, il festival un flop”

Albenga. “Grazie a questa amministrazione comunale a livello provinciale siamo diventati il simbolo dell’incompetenza nell’organizzazione di eventi di richiamo turistico. Il sindaco Tomatis e il duo Passino-Gaia stanno collezionando figuracce che minano la credibilità di tutte le iniziative organizzate sul territorio ingauno. La maggioranza non ha solo preso in giro chi avrebbe voluto partecipare agli spettacoli, ma anche tutti i commercianti del mare rimasti a bocca asciutta”.

A dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che, dopo l’annullamento dell’esibizione di Max Gazzè nell’ambito della rassegna “Un mare di emozioni”, punta il dito contro la giunta: “Il festival organizzato e presentato in pompa magna dall’amministrazione comunale – spiega – è stato un flop clamoroso. Una desolante rappresentazione dell’incompetenza di questa maggioranza”.

“Ecco perché – sottolinea il capogruppo albenganese – le persone hanno scelto di trascorrere le loro serate a Loano, dove la piazza era piena e l’organizzazione da parte del Comune è stata all’altezza delle aspettative. Da questo punto di vista il confronto con Albenga è a dir poco impietoso. E lo sanno bene tutti quei commercianti ingauni che si erano preparati ad accogliere i clienti nei loro locali, investendo maggiori risorse economiche, dopo la propaganda del sindaco e degli assessori”.

Ciangherotti, infine, chiama in causa il sindaco: “A Tomatis non farei organizzare nemmeno una festa di compleanno, figuriamoci un concerto. Il sindaco prenda spunto dai Comuni che sanno fare turismo e si faccia insegnare qualcosa – conclude -. Prima Jovanotti (nel 2019, ndr), ora Gazzè. Ormai ci stiamo facendo zimbellare in tutta la provincia e il livello di affidabilità degli eventi organizzati dal Comune è sceso sotto allo zero. E la colpa non è di certo degli uffici comunali, che hanno fatto il possibile per accontentare le richieste di una amministrazione che speriamo di poter mandare a casa al più presto. Per il bene di Albenga e di tutti i suoi cittadini”.