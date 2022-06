Commercialista finalese muore durante un’escursione: giovedì i funerali di Gianni Stellato

Rialto. Si terranno giovedì mattina, alle ore 10.00, nella chiesa di San Pietro a Rialto, i funerali di Gianni Stellato, 67 anni, la vittima del tragico incidente nei pressi del Colle Luisas, nel Comune di Crissolo in provincia di Cuneo.

Oggi, dopo il nulla osta da parte dell’Autoprità Giudiziaria che ha archiviato l’indagine come una tragica fatalità, la salma sarà trasferita a Rialto, dove domani sera, alle ore 21.00, è previsto il Santo Rosario, mentre il giorno seguente, amici, colleghi e molti cittadini si stringeranno attorno alla famiglia per l’ultimo saluto al commercialista finalese appassionato di montagna e trekking.

L’uomo è precipitato durante una escursione sul versante del Monte Granero, con i suoi compagni che hanno assistito alla drammatica caduta.

Esercitava la professione nel suo studio a Finale Ligure, ma la sua vita era dedicata anche all’associazionismo: oltre a svolgere attività per la parrocchia, faceva parte della Polisportiva Rialtese ed è stato protagonista di iniziative nel territorio legate al trekking e al settore escursionistico grazie all’offerta sentieristica.

Nonostante l’immediato allarme dei compagni di escursione e il rapido intervento dei soccorritori, per il 67enne non c’è stato nulla da fare.

Il corpo è stato recuperato dall’eliambulanza e consegnato ai carabinieri: a seguito degli accertamenti investigativi condotti dai militari non è stata necessaria l’autopsia, Gianni Stellato è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nella fatale caduta.

Il commercialista finalese lascia la moglie e la figlia: una intera comunità è in lutto e da tutto il comprensorio finalese, dove Gianni Stellato era conosciuto e stimato, sono proseguiti in queste ore i messaggi di cordoglio e commozione per la tragedia.