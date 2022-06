Comitato di mamme con figli disabili non si ferma, organizzate altre iniziative benefiche: “Chiediamo aiuto facendo divertire i bimbi”

Val Bormida. Il primo appuntamento si è svolto a maggio con una merenda benefica a cui hanno partecipato anche le Principesse in Corsia, sabato il comitato di mamme guidato da Simona Vignolo, con l’obiettivo di far sentire la propria voce e trovare una soluzione per incrementare i servizi estivi per i bambini e i ragazzi disabili, ha organizzato una nuova iniziativa.

Sabato 18 giugno a partire dalle 16.30 presso i giardini di Millesimo si svolgerà il nuovo evento benefico. Anche in quest’occasione non possono mancare le Principesse in Corsia che faranno divertire come sempre i bambini con le loro animazioni. Il ricavato della merenda sarà anche questa volta devoluto all’ospedale San Paolo di Savona.

Seguirà poi un altro evento gratuito offerto ai bambini iscritti all’organizzazione a sostegno dei disturbi dell’età evolutiva Aps dai giostrai di Carcare la domenica dalle 10.30 alle 12. Infine, il 28 giugno agli stessi bambini sarà regalato un taglio di capelli da “Oltre il colore” di Cairo Montenotte.

“Noi del comitato genitori stiamo cercando di far sentire la nostra voce e le nostre richieste – spiega Simona Vignolo -. Ad oggi sul territorio mancano campi estivi adeguati ai bambini disabili a prezzi accessibili, mancano sportelli dedicati e ogni giorno dobbiamo fronteggiare tanti altri problemi. Al momento ci sentiamo veramente abbandonati a noi stessi. Speriamo che qualcuno di aiuti presto”.