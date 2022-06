Colpo di scena Cairese, Fabio Boveri è il nuovo presidente: “Obiettivo Serie D”

La società A S.D. Cairese 1919 comunica che Fabio Boveri è stato eletto come nuovo presidente. La sua collaborazione con la società va avanti già da alcuni anni, durante i quali ha permesso accordi con importanti partnership, ultima delle quali, ma non per importanza, quella con il prestigioso marchio 958 SANTERO, sponsor ufficiale dei Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte, che proseguirà per altre due stagioni.

Boveri subentrerà a Mario Bertone, storico giocatore gialloblù, che ha rivestito la carica presidenziale a partire dalla stagione 2019/2020, affrontando un periodo complesso come quello della pandemia da Covid-19, dando un grande contributo nella prosecuzione dell’attività sportiva. Egli proseguirà il rapporto con la Cairese come membro del Consiglio Direttivo, mentre Pierpaolo Baldo proseguirà il suo ruolo di vicepresidente.

Ringraziando Mario Bertone per il lavoro svolto, accogliamo il nuovo presidente, che così si presenta: “La scelta del voler diventare presidente di una società calcistica così importante nasce, innanzitutto, dalla mia grande passione per questo sport. Da alcuni anni, inoltre, collaboro, per vie esterne, con la Cairese ed ora ho deciso di compiere un passo ulteriore, per cercare di creare un qualcosa di diverso e innovativo. Per quel che riguarda il settore giovanile, Pierpaolo Baldo manterrà l’incarico di Direttore e cercheremo di far si che vi siano ulteriori miglioramenti, nonostante l’attuale buon potenziale, soprattutto a livello di sviluppo della qualità dei ragazzi”.

“A livello di prima squadra – prosegue – cercheremo di porre le fondamenta di una società solida, in modo tale da riuscire, nel giro di poco tempo, a poter compiere quel passo a cui tutti ambiamo, cioè quello di poter giocare in Serie D. A livello di impianti sportivi, attendiamo la realizzazione del manto in sintetico dell’impianto sportivo “Cesare Brin”, ma al momento, nell’ambito delle strutture, non vi saranno ulteriori miglioramenti, vista, comunque, l’ottima disponibilità della società in questo ambito”.

Infine, la volontà di avvicinare ulteriormente il pubblico alla Cairese: “Altro punto di partenza fondamentale sarà quello di cercare di portare entusiasmo attorno alla squadra, coinvolgendo anche molti giovani. Abbiamo una serie di progetti, che speriamo di poter portare a termine, per poter aumentare il seguito di tifosi che una piazza così importante merita”.