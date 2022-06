Clamoroso a Finale: si dimette Pietro Buttu

Finale. Pietro Buttu e il Finale non proseguiranno insieme, così sembra di capire dalle fonti provenienti da via Brunenghi.

Il tecnico ingauno, una settimana fa impegnato a presentare la nuova stagione con i vertici societari e l’amministrazione comunale, ha improvvisamente fatto marcia indietro e rassegnato le proprie dimissioni nella mattinata di oggi.

Una ripensamento figlio probabilmente di un’altra pausa riflessiva, durante la quale potrebbe non essersela più sentita visto l’abbandono venuto a crearsi attorno alla squadra:

“Ho visto tanta disaffezione nei confronti di questo ambiente, un disinteresse desolante verso la Prima Squadra. Mi sono rimotivato da solo: il Finale deve essere dei finalesi”.

Così aveva dichiarato settimana scorsa, un fatto che evidentemente potrebbe aver ostacolato il piano di una ripartenza.

Pare che martedì vi sarà un incontro con la società per parlarne a mente fredda, magari per provare a chiarire la situazione, ma ad oggi Pietro Buttu non è più l’allenatore del Finale.