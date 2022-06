Chiesetta di Sant’Antonio a Ranzi, i residenti: “Vogliamo riaprirla”. Il parroco: “Nessuno dei parrocchiani può gestirla”

Pietra Ligure. Polemica a Ranzi, frazione di Pietra Ligure, per la prolungata chiusura della chiesetta di Sant’Antonio, uno dei simboli, non solo religiosi, della comunità dell’immediato entroterra pietrese.

Cinzia Devincenzi, residente a Ranzi e portavoce del problema, ha chiesto a più riprese la riapertura della cappella, chiusa ormai da oltre due anni a seguito della pandemia.

“Noi abitiamo a Ranzi, in località Sant’Antonio: abbiamo una chiesetta bellissima, che abbiamo curato per tanti anni, ma il parroco ha deciso di tenerla ancora chiusa, senza considerare le sollecitazioni e richieste arrivate da altri cittadini” afferma.

“Abbiamo chiesto in tutti i modi di riaprirla, anche perché la chiesa è di tutti… Ci siamo anche offerti a turno di fare le pulizie, anche perché abitiamo tutti qui e negl’anni lo abbiamo sempre fatto. Abbiamo provato a parlare con il parroco, ma non c’è niente da fare”.

Dichiarazioni che arrivano a ridosso della ricorrenza di Sant’Antonio: “È il simbolo del quartiere, ma ancora oggi non sappiamo il motivo per cui questa chiesa non venga riaperta. Dei bambini che hanno anche realizzato dei disegni con la scritta: ‘Aprite la chiesa’. È un peccato sia dal punto di vista religioso che turistico. Inoltre, nella frazione e nella nostra località ci sono persone anziane che sono in difficoltà a muoversi per andare altrove e magari vorrebbero anche solo recitare una preghiera o accendere una candela” conclude la signora di Ranzi.

Il parroco, don Gabriele, mantiene la sua linea: “La chiesa è stata chiusa a seguito dell’emergenza Covid e successivamente per difficoltà gestionali e di manutenzione ordinaria” afferma. “La richiesta di riapertura arriva da persone che non partecipano alla vita parrocchiale e religiosa, quindi non ci sono le condizioni per affidare le chiavi della chiesetta a terze persone”.

“Di fatto nessuno dei parrocchiani e dei fedeli della nostra comunità religiosa può gestirla come andrebbe fatto…” conclude.