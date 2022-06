Cgil Savona a Roma per manifestare per la pace, il lavoro, la giustizia sociale e la democrazia

Savona. Anche una delegazione della Cgil Savona sarà presente sabato 18 giugno in piazza del Popolo a Roma. Parole d’ordine della manifestazione, organizzata dal sindacato: pace, lavoro, giustizia sociale e democrazia. L’iniziativa conclude un percorso di oltre 200 assemblee che si sono tenute su tutto il territorio nazionale e che hanno visto il coinvolgimento di lavoratori, pensionati, studenti, associazioni.

“Siamo di fronte ad una situazione sociale esplosiva – dicono dalla Cgil -. Non ci sono solo i salari e le pensioni bassi, ma un livello di precarietà nel lavoro e nella vita che non c’è mai stato prima d’ora, una situazione di incertezza e insicurezza troppo elevate. In questi anni sono state tagliate anche le risorse pubbliche per garantire servizi sociali, dal diritto alla salute alla scuola all’integrazione”.

Per la Cgil è il momento delle scelte e di agire su questi temi. A partire dalla guerra, “si deve cessare il fuoco e costruire la pace attraverso il negoziato nel quale l’Europa deve svolgere una vera azione diplomatica”, sottolineano.

Poi il lavoro “che anche quando c’è spesso non garantisce una vita dignitosa. Vogliamo mettere fine alla precarietà dilagante al finto lavoro autonomo, al lavoro povero e sommerso – affermano dal sindacato -; investimenti in buona occupazione stabile; il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e l’aumento dei salari; la legge per la rappresentanza e la validità dei contratti nazionali per tutte e tutti; un piano straordinario di assunzioni (donne, giovani e Mezzogiorno); un investimento per la salute e la sicurezza; il diritto alla formazione permanente”.

Una manifestazione rivolta anche al tema della giustizia sociale e della democrazia. Queste le richieste della Cgil: “Vogliamo: sostegni strutturali per i redditi più bassi (200 euro di bonus non bastano); l’aumento del netto in busta paga e la diminuzione del carico fiscale per lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati; l’aumento del valore e della platea della quattordicesima per pensionate e pensionati; un contributo di solidarietà straordinario sulle grandi ricchezze; servizi pubblici efficienti e a disposizione del cittadino; un aumento dei finanziamenti per sanità, scuola, università e ricerca pubbliche; una legge sulla non autosufficienza; l’istituzione della pensione di garanzia per precari, lavoratori discontinui e il superamento della legge Fornero. Per una occupazione più retribuita, meno precaria e più sicura”.

“Anche per la nostra provincia – evidenziano dalla Cgil Savona – è necessario ‘costruire’ un’occupazione di qualità, più retribuita, più sicura e meno precaria anche e soprattutto nel nostro territorio, dove le retribuzioni sono in media più basse del nord ovest del Paese – con una retribuzione media giornaliera dei dipendenti del settore privato inferiore del ‘8.8 % di quella media regionale e con una media delle giornate lavorative retribuite in provincia di Savona pari a 211 contro la media regionale di 222 e nazionale di 223 giornate- dove la precarietà è troppo alta”.

“Oggi – proseguono – in Italia oltre 3 milioni di occupati sono a tempo determinato, record dal 1997, e in Provincia di Savona oltre l’83% dei nuovi contratti di lavoro è precario, e più sicuro visto che la Provincia di Savona è la maglia nera di tutta la Regione Liguria in tema di numero di denunce di infortunio nei luoghi di lavoro e conta 69 morti nel periodo 2012-2021 e ha la media giornaliera delle denunce più alta (10,1)” .

E poi aggiungono: “Manifestiamo anche per sollecitare il Governo a convocare i ‘tavoli’ aperti al ministero che da oltre due anni non hanno ottengono risposte sulle crisi industriali del territorio: Sanac Bombardier/ Alstom , Piaggio Aerospace e, LaerH e Funivie che interessano oltre 3000 lavoratrici e lavoratori.

“Così come è necessario una chiara e netta decisione politica per salvare e rilanciare il Servizio Sanitario Pubblico, universale e gratuito; assumere personale, ridurre la frammentarietà e costruire servizi socio sanitari territoriali in un territorio che conta circa il 35 % di over 65 e con patologie croniche”.

“E se è vero come è vero che la qualità del lavoro e i contenuti del lavoro sono in questi anni peggiorati in tutto il Paese, al punto che il lavoro è divenuto una qualsiasi merce, è importantissimo parlare di formazione come diritto permanente nell’arco della vita di ogni lavoratrice e lavoratore. E parlare di conoscenza e di istruzione, quindi di scuola, significa affrontare la questione della qualità del lavoro e del significato di ciò che si produce”.

“Oggi è decisivo rimettere al centro il problema del lavoro e della lotta alla precarietà. E’ il momento di fare scelte locali – a partire dalle amministrazioni comunali e dai sindaci – e nazionali, in questa direzione. Sì, anche locali, vista la situazione del nostro territorio che non è delle migliori. La politica – concludono dal sindacato – deve ritornare a occuparsi dei bisogni materiali delle persone”.