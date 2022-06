Ceriale, Monica Cavallaro nuovo assessore nella giunta comunale

Ceriale. E’ Monica Cavallaro il nuovo assessore comunale della giunta di Ceriale al posto della dimissionaria Valentina Molli.

La decisione è stata formalizzata nel corso del vertice di maggioranza di ieri sera: Monica Cavallaro manterrà le stesse deleghe che attualmente svolgeva in qualità di consigliere comunale delegato dell’amministrazione cerialese – Commercio, Attività produttive e Politiche giovanili.

Per quanto riguarda, invece, le deleghe di Valentina Molli, le stesse saranno a carico del sindaco Luigi Romano: “A poco meno di un anno dalla fine del mandato amministrativo, dopo adeguate valutazioni, abbiamo ritenuto opportuno non stravolgere, al momento, gli incarichi con un riassetto delle deleghe tra assessori e consiglieri di maggioranza, mantenendo quindi una stabilità interna nelle diverse aree e settori della macchina comunale”.

“Inoltre, la scelta di Monica Cavallaro è stata determinata in quanto era la prima per preferenze ottenute alle scorse elezioni tra i componenti della maggioranza” afferma il primo cittadino cerialese.

Nel prossimo Consiglio comunale in programma martedì prossimo è previsto all’ordine del giorno anche la surroga per il parlamentino cerialese, con l’ingresso di Matteo Pulcinelli: perora non avrà deleghe specifiche, tuttavia il sindaco Romano ha già annunciato un possibile riassetto degli incarichi previsti per tutti i consiglieri della maggioranza.

“L’Urbanistica e l’Edilizia privata sono certamente deleghe impegnative, sulle quali tuttavia, come ribadito in varie occasioni, abbiamo svolto appieno il programma previsto, con gli atti necessari rispetto a diverse questioni aperte e irrisolte, tra l’altro ereditate dalla precedente amministrazione” aggiunge ancora il sindaco di Ceriale.

“Sull’area T1 siamo sempre in contatto con la proprietà per la definizione del piano urbanistico-edilizio finale, che poi dovrà essere vagliato dalla Regione”.

“Sulla ‘Risacca’, l’immobile a fianco dell’ex hotel Torelli ormai quasi riqualificato, su Palazzo Pesce e infine sulla vicenda degli ex cantieri Sciallino, si tratta di pratiche e procedimenti amministrativi sui quali il Comune ha già sviluppato le progettualità urbanistico-edilizie di sua competenza”.

Proprio sulla vicenda dell’ex cantiere cerialese è prevista una mozione della minoranza per il prossimo Consiglio comunale: “Abbiamo anche approvato una specifica variante urbanistica per consentire l’insediamento di una azienda olivicola e agroalimentare, che vuole portare a Ceriale un impianto per le sue lavorazioni: per l’operazione servivano spazi interni necessari per la realizzazione di un impianto di depurazione ad hoc per gli scarti dell’attività produttiva con specifiche vasche chiuse, e le necessarie garanzie sugli scarichi, elementi ritenuti dall’amministrazione comunale essenziale a tutela dell’ambiente e del territorio. Su tale progetto dovranno pronunciarsi, in fase di Conferenza di Servizi, Arpal e Provincia di Savona”.

“Nei fatti, quindi, abbiamo attuato una azione di riqualificazione e di rilancio del nostro territorio e dell’intera comunità cerialese, ma si tratta di opere, progetti e interventi che non sono dipendenti dalle volontà della nostra amministrazione, in quanto coinvolgono altri enti e autorità preposte, oltre che i privati”.

“Dobbiamo ricordare che esistono norme di legge e procedure da rispettare, tempistiche da considerare e aspetti tecnico-gestionali complessi da risolvere in maniera concertata, in particolare proprio quando sono interessati altri soggetti di natura pubblica e privata”.

“Le dimissioni di Valentina Molli, legate a motivi personali e lavorativi, non hanno e non avranno conseguenze sulla maggioranza e sul programma amministrativo, avviato e portato avanti in questi anni nonostante le numerose e oggettive difficoltà congiunturali, in primis la pandemia che ha inevitabilmente inciso su tempistiche e programmazione amministrativa” conclude il sindaco Romano.