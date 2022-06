Ceriale, al via il campo solare 2022: nuove risorse per il centro estivo

Ceriale. E’ conto alla rovescia per il via al campo solare del Comune di Ceriale.

Dopo l’esito del bando pubblico varato dall’amministrazione comunale, con l’aggiudicazione del servizio alla cooperativa sociale “Progetto Città” – due annualità, 2022 e 2023, per un valore di 136mila euro -, si sono concluse a tempo di record le iscrizioni per l’estate 2022.

Quest’anno una prima novità, dal 20 al 30 giugno il centro estivo sarà già operativo, ma per i minori di età compresa tra i 6 e 11 anni, i bambini della scuola primaria, mentre a luglio e agosto (con la chiusura anche degli asili) il campo solare sarà a disposizione per i bambini dai 3 agl’11 anni.

Il centro di aggregazione del camp estivo sarà in località San Sebastiano, sull’arenile di Ceriale, con orario dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.

L’ente comunale, dato l’alto numero di iscrizioni (78 minori a luglio e altri 65 ad agosto), ha incrementato le risorse destinate all’ampliamento del campo solare, prevedendo un numero più alto di educatori.

“Grazie alla procedura di gara per due annualità abbiamo affidato il servizio ad un soggetto che potrà programmare ancora meglio il nostro centro estivo: un atto amministrativo e una scelta procedurale del nostro Comune per migliorare ulteriormente la gestione del campo solare, secondo criteri e parametri di massima professionalità nel settore socio-educativo per l’infanzia” afferma l’assessore ai Servizi Sociali Eugenio Maineri.

“Inoltre, per rispondere al meglio alle necessità di mamme e papà, il centro estivo anticipa il suo servizio, già dal prossimo 20 giugno, per i bambini delle elementari che hanno terminato l’anno scolastico”.

“Non mancheranno gioco, divertimento, attività di gruppo, ma anche momenti formativi, ludici e di funzione sociale, accompagnati da gite ed escursioni alla scoperta del nostro territorio: per le famiglie che lavorano un servizio educativo per i propri figli essenziale nel periodo di chiusura delle scuole, con una piena copertura giornaliera” aggiunge ancora l’assessore Maineri.

“L’offerta variegata e integrata prevista dal campo solare di Ceriale garantirà, quindi, una completa assistenza e supporto ai bambini in ogni fase del centro estivo. E con una ricca programmazione di iniziative… ” conclude l’assessore Maineri.