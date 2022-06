Centenario Beppe Fenoglio, a Saliceto Roberto Vecchioni ospite d’onore per raccontare lo scrittore

Saliceto. Nell’ambito della rassegna estiva “Parole e Note in Castello” presso il parco del castello dei Del Carretto di Saliceto è in programma una serata letteraria di altissimo profilo. A celebrare la ricorrenza del centenario fenogliano, venerdì 1 luglio alle ore 21, saliranno sul palco i professori Roberto Vecchioni e Gian Luigi Beccaria, intessendo un “Dialogo per Fenoglio”.

Nella magnifica ed unica cornice del parco, i due letterati racconteranno i vari aspetti della personalità e dell’opera di Beppe Fenoglio, conversando sui temi a lui cari: le colline, la guerra, le parole.

Con la partecipazione di Margherita Fenoglio, figlia del noto scrittore, modererà il dottor Andrea Viglietti dell’Università di Torino. La serata sarà animata dalle letture di Sofia Della Sale e Davide Diamanti, attore diplomato al Teatro Nazionale della Pergola di Firenze.