Celle Varazze FBC: l’instant team per vincere la Promozione prende forma sullo stampo Cairese

Facciamo nostra l’espressione usata dall’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini per descrivere i programmi del nuovo sodalizio del ponente savonese. Il Celle Varazze FBC sta infatti dando vita a un vero e proprio “instant team” per vincere il campionato di Promozione e tornare in un “istante” in Eccellenza.

Mister Luca Monteforte è una garanzia. Ma per non rischiare di perdere punti in fase iniziale, quando le squadre create da zero devono trovare ancora la giusta sintonia, il club sta puntando su un gruppo di giocatori che già si conosce e che ha fatto stagioni ottime in Eccellenza con la Cairese.

Due terzi della difesa (se il tecnico punterà sulla difesa a 3) potranno essere con ogni probabilità coperti da due ex pedine gialloblù: per il centrale Doffo e per l’esterno Colombo manca solo l’ufficialità, come peraltro anche per tutti gli altri giocatori che faranno parte dell’organico visto che i tempi della burocrazia fanno sì che tutto sia ancora ufficioso.

A centrocampo, chiavi in mani all’ex Cairese Piana, che potrà imbeccare sugli esterni altri due ex come Durante e Gaggero. Il tutto poi dovrebbe essere finalizzato da Piacentini, anch’egli al “Brin” lo scorso anno.

Insomma, mister affidabile e gruppo collaudato per far tornare l’entusiasmo all'”Olmo-Ferro”.