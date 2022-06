Celle Ligure. Salgono sempre di più le visualizzazioni del brano e del videoclip di “Living Sky”. Sono oltre 200 mila, a meno di un mese e mezzo dalla data di pubblicazione avvenuta lo scorso 7 maggio. E lunedì sera alle 20 e 45 verrà proiettato durante l’evento organizzato dal Comune, “Cinema in Piazza” prima del film “Le streghe” di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della serata cinematografica a lui dedicata.

Il musicista savonese eseguirà anche una versione rivisitata con arrangiamento acustico della canzone che registra i numeri più alti delle visite provenire direttamente dall’Argentina, dal Centro America ma anche dall’Ucraina: evidentemente l’evento, a sfondo pacifista, che ha lanciato il videoclip in piazza Bovani a Varazze, ha lasciato il segno arrivando anche in quei luoghi tristemente martoriati dalla guerra.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato e aiutato nel lungo percorso di sviluppo del video clip, partito dal Lucca Comics & Games – é orgoglioso Matteo Garbarini – proprio durante questa manifestazione è stato proiettato in anteprima insieme al film Vivo! di cui è anche colonna sonora. Dalla città dei Comics a quella dei Fiori il passo è stato breve. A Sanremo, insieme ad altri quattro videoclip selezionati in tutta Italia durante l’iniziativa legata al Festival del Videoclip, è stato premiato per la valorizzazione musicale e del territorio”.

I luoghi della nostra terra, la Liguria, sono stati inseriti nel video dal regista Alfonso Cioce per evidenziare, aggiunge Matteo “con la continua ricerca della pace interiore e della libertà in contrapposizione alla staticità dei nostri tempi, le suggestioni, gli sguardi e le emozioni delle persone incontrate lungo il cammino dal protagonista: una mamma che gioca con il suo bambino, dei ragazzi che giocano a palla, degli uomini mascherati che giocano a fare la guerra, un cammino lento ma inesorabile, proprio come la ricerca di noi stessi”.

Il videoclip è stato anche condiviso e ripreso, sui canali social, da un’azienda internazionale molto nota di chitarre, la Magneto Guitars che ha dichiarato di essere orgogliosa che Matteo Garbarini nel singolo suoni una chitarra Sonnet modello “RawDawg”, augurando al musicista un grande successo e sottolineando che il video è stato girato nei meravigliosi luoghi della Liguria che, agli occhi degli stranieri, appaiono straordinari.

Living Sky, il videoclip di Matteo Garbarini

Anche una delle più note alpiniste a livello mondiale, la prima donna del centro America ad aver scalato l’Everest, Andrea Cardona, nota influencer, ha condiviso il videoclip. Appuntamento lunedì sera nella suggestiva cornice del Molo di Celle.