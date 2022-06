Celle Ligure, martedì l’appuntamento con il Meeting Arcobaleno Scuola

Celle Ligure. In attesa della 33ª edizione della manifestazione internazionale di atletica leggera Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, è in fase di allestimento l’importante evento promozionale collaterale Meeting Arcobaleno Scuola con i Lions oltre le barriere. Si terrà martedì 7 giugno.

I Lions Club di Albisola Marina e Albisola Superiore, Arenzano-Cogoleto, Val Bormida e Varazze-Celle Ligure affiancheranno gli organizzatori (Comune di Celle Ligure e Centro Atletica Celle Ligure, con il supporto del Comune di Varazze) nella riproposta di questo evento che torna dopo due anni di stop forzato legato alla pandemia Covid.

Presenti una decina di istituti scolastici, i giovani studenti avranno modo di confrontarsi nelle seguenti gare.

Programma tecnico:

Categoria Ragazzi/e (nati/e anno 2010): 60 piani – 600 metri – Salto in Lungo – Vortex

Categoria Cadetti/e (nati/e anni 2009-2008-2007): 80 piani – 600 metri – Salto in Lungo – Salto in Alto – Getto del Peso (kg 3 femmine/kg 4 maschi)

Categoria Atleti Special Olympics: 60 piani – Vortex

Orario manifestazione:

Ore 8.45 – Ritrovo giurie e partecipanti

Ore 9.20 – Sfilata delle scuole

Ore 9.30 – Inizio gare

Ore 12.30 – Termine della manifestazione agonistica con premiazioni istituti scolastici

Grazie all’intervento dei Lions Club una attenzione particolare sarà riservata agli alunni portatori di handicap.

Saranno premiati i primi tre alunni in ogni specialità. Premio di partecipazione per tutti messo a disposizione dai Lions Club.

In palio per gli alunni della Scuola Primaria di Celle Ligure la borsa di studio intitolata a Michele Olmo, del valore di euro 400, offerta dal figlio Paolo Olmo.