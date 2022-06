Celle, “Insieme Matematicamente”: ecco i cinque vincitori

Celle Ligure. È Viviana Procopio con la sua classe della scuola Media Mandela di Varazze a classificarsi al primo posto con la foto “ Chiocciola di mare” al concorso Matematicamente Insieme.

Poi Matteo Boccardo con “Costruzioni geometriche Lego”. Al terzo Rachele e Domiziano Verdesio con “Noi siamo infinito”, al quarto Alba Vivarelli, “La torre dei segni”, quinta Sandra Sacchetti con “Omaggio a Calder”.

Sono loro i fotografi matematici e geometrici del concordo di “Artisti per la Matematica”. Iniziativa promossa dal Comune di Celle.

I vincitori sono stati proclamati ieri da una giuria composta da matematici: professor Ottavio Caligaris e professor Pier Giribone e fotografi: Bruno Tortarolo e Fulvio Chiappalone.

La premiazione in Sala Consiliare dove sono state esposte le fotografie. Soddisfazione da parte delle organizzatrici Carla Camoirano ed Emilia Calcagno del gruppo Artisti per la Matematica: “Matematicamente Insieme si è concluso con successo. Ci è stato proposto di ripetere l’iniziativa il prossimo anno: abbiamo quindi 365 giorni per fare foto e ripetere questa bella esperienza”.

I vincitori sono stati premiati con una piastrella in ceramica dell’artista Ettore Gambaretto.