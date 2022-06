Caro bollette, Arboscello (PD): “Mozione per contenere gli aumenti, aiutare imprese, famiglie e associazioni”

Liguria. “Il caro bollette di luce e gas rischia di di mettere in ginocchio imprese, famiglie e associazioni”.

Così il consigliere regionale Roberto Arboscello dopo l’approvazione in aula all’unanimità della sua mozione che chiede l’misure anche a livello regionali per il contrasto al caro bollette.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità la mozione 68, presentata da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutto il gruppo, che impegna la giunta a farsi promotore presso il Ministero della Transizione ecologica e il Ministero dello Sviluppo economico, di strumenti per il contenimento del “caro bollette” attraverso il contrasto all’eccessiva speculazione finanziaria, e conseguenti rendite di posizione, e attraverso l’abbattimento dei costi di gestione dei contatori. Nel documento si rileva che nel 2022 i rincari di luce e gas costeranno alle famiglie italiane fino a 1.500 euro in più rispetto al 2021, con un aumento di oltre 440 euro per la luce e di oltre 550 euro per il gas.

“Nonostante il nostro Paese abbia riserve energetiche superiori alla media europea (42% la percentuale di riempimento delle riserve italiane), queste non evitano i noti rincari in bolletta da inizio 2022. Questi aumenti pesano in modo particolare sulle fasce di reddito medio-basse della popolazione, penalizzate negli ultimi anni dalla stagnazione dei salari e dalla diffusione di contratti di lavoro a termine, fenomeni che si sommano a un considerevole aumento dei prezzi dei generi alimentari e in generale dei beni di largo consumo”.

“Di fronte a questa situazione servono urgentemente iniziative anche a carattere regionale, che insieme alle misure decise dal Governo aiutino a contenere gli aumenti. Ci fa piacere che anche il consiglio abbia capito la necessità di fare qualcosa a partire dalla nostra Regione, perché le spese fisse oggi pesano fino al 15% del costo finale in bolletta e possono essere riviste anche alla luce delle innovazioni tecniche che per ora hanno portato benefici solo alle compagnie energetiche e non ai consumatori finali”.

“Per rendere subito operativa la misura – propone Arboscello – si potrebbe iniziare dall’abbattimento dei costi di gestione del contatore, la cui lettura in automatico – con una spesa quindi ridotta rispetto al passato – può essere incentivata e il risparmio generato utilizzato per ridurre le bollette dei consumatori”.

“Tra le cause meno note e riconoscibili del caro bollette – prosegue Arboscello nella mozione – è ravvisabile una forte speculazione finanziaria (unita a un aumento esponenziale dell’inflazione), gli effetti di forti rendite di posizione e un aumento irrealistico dei costi di transito delle materie energetiche. Tra le altre società, il colosso Eni Gas e Luce ha quintuplicato il profitto nel 2022, mai così elevato dal 2012. Altre componenti rilevanti nelle bollette degli Italiani sono gli oneri di rete e sistema e i costi di gestione del contatore, rappresentando complessivamente un terzo dell’intero importo”.

Ciò che si auspica è anche un intervento di Arera, l’autorità di regolazione per l’energia, in materia di riscossione di pagamenti e bollette oltre che “per contrastare la speculazione in atto”. Il costo di gestione dei contatori, pari a circa il 10% dell’importo totale dell’elettricità e al 20% del gas, “non è più giustificabile, in quanto ad oggi la gran parte della gestione è digitalizzata, abbattendone i costi”.