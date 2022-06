Carige, firmato il “closing” per la cessione della partecipazione di controllo detenuta da Fitd e Svi a favore di Bper Banca

Liguria. E’ stata perfezionata la cessione della partecipazione di controllo (pari a circa l’80% del capitale di Banca Carige) detenuta dal FITD e dallo SVI, a favore di BPER Banca. Lo rende noto l’istituto bancario in una nota, facendo seguito a quanto comunicato il 14 febbraio e alle comunicazioni effettuate in data odierna dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in proprio e per conto dello Schema Volontario di Intervento (SVI), e dal Gruppo BPER Banca.

Il closing siglato oggi fra le parti rappresenta “il completamento del processo di business combination avviato nel 2019, che ha visto il Gruppo Carige coinvolto nella ricerca di un partner industriale in grado di poterne sviluppare appieno il potenziale umano e commerciale, nonché di apprezzarne la forte vocazione allo sviluppo e al sostegno dei territori di riferimento”.

“La progressiva integrazione nel Gruppo BPER consentirà la migliore valorizzazione degli elementi distintivi che hanno caratterizzato la storia di Banca Carige, Banca del Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti, che entrano oggi a far parte di uno dei più importanti gruppi dello scenario finanziario italiano”.