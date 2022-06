Carcarese, ecco le prime conferme: Giribaldi, Manfredi, Croce, Spozio, Dematteis, Brignone e Zizzini

Carcare. Lo ha ribadito più volte la Carcarese, “questo gruppo è in grado di poter dire la sua anche in Promozione”, ed ora non si smentisce: la prossima stagione, infatti, sarà all’insegna della continuità non solo per quanto riguarda lo staff tecnico, come annunciato qualche giorno fa, ma anche per il parco giocatori.

Sono ben sette, al momento, i confermati che anche il prossimo anno continueranno a costituire lo scheletro della squadra biancorossa. A partire dal portiere di grande esperienza Luca Giribaldi, colui che nella scorsa stagione ha ricevuto meno reti in assoluto, vantando anche numerosi clean shit. Un risultato dovuto anche alle ottime prestazioni del reparto difensivo, dove continueranno a battagliare Davide Manfredi e Samuele Croce, quest’ultimo autore del gol che è valso la Promozione.

A centrocampo rimane un altro dei simboli di questa Carcarese, il capitano Matteo Spozio che lo scorso anno ha dimostrato anche la sua grande duttilità, ricoprendo diversi ruoli, oltre a quello di regista. Punto fermo del progetto biancorosso anche un altro carcarese doc, ovvero l’esterno Luca Dematteis.

La Carcarese potrà inoltre contare su Francesco Brignone, giovane talentuoso arrivato lo scorso dicembre che si è rivelato un vero trascinatore a suon di reti e di prestazioni di livello. Rimanendo in tema di gol, resta anche Marco Zizzini, che nella stagione trascorsa ha raggiunto doppia cifra segnando 10 marcature.