Carcare-Predosa, Berlangieri: “Finalmente il Ministero sembra interessato, entro il 2022 la cabina di regia”

Cairo Montenotte. “Priorità alla infrastrutture e in particolare alla Carcare-Predosa”. Lo ripete da tempo Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali della provincia di Savona, che a gennaio ha ribadito il concetto al Senato, durante l’audizione della Commissione X (Industria, Turismo e Commercio). E ora i primi pallidi segnali dal ministero sembrano arrivare.

A dare la notizia è lo stesso Berlangieri che, ieri sera durante un incontro sul Pnrr organizzato dalla lista “Più Cairo” di Fulvio Briano, ha svelato che sono arrivate le prime chiamate dal ministero delle Infrastrutture, in modalità del tutto informale, per avere informazioni sul progetto. “Certo, nulla ancora di ufficiale – ha detto – ma almeno qualcosa inizia a muoversi e finalmente si parla di un progetto sul nostro territorio che necessita fortemente di interventi da punto di vista infrastrutturale”.

Ma non solo, entro fine anno – ha annunciato il presidente di Uisv – prenderà vita la cabina di regia che si occuperà di elaborare lo studio preliminare di fattibilità. “Ci stiamo lavorando da tempo per metterla in piedi – ha affermato – anche perché è l’unico modo per sbloccare il progetto. Al momento è tutto in via di definizione, bisogna attendere le elezioni ad Alessandria, ma entro fine 2022 prospettiamo che venga costituita”.

“Questa bretella per noi è vitale – ha poi evidenziato Berlangieri – perché riuscirebbe a connettere direttamente la Valbormida con la pianura padana, dove ci sono le maggiori richieste di materie prime e di semilavorati. Permettendo quindi di rendere il territorio più competitivo e favorendo gli investimenti, che altrimenti non arriverebbero. Inoltre, sarebbe importante anche da punto di vista turistico, sgravando l’A10 di buona parte del traffico pesante”.

“Il nostro lavoro – ha proseguito – è far capire al ministero che non si tratta di una follia o un’invenzione di un gruppo di matti. Al momento, infatti, la tendenza è quella di potenziare i collegamenti su ferro, ma sul nostro territorio abbiamo strutture della preistoria, dobbiamo ancora arrivare alla sostenibilità su gomma. Siamo troppo arretrati da questo punto di vista, basta il flusso di turisti o una nave in più che il traffico si blocca. Il ministero deve capirlo e muoversi in tal senso”.

Due le ipotesi progettuali per collegare l’A6 con l’A26 e snellire il traffico sulla rete ligure: oltre all’Albenga- Carcare- Predosa, anche il bypass autostradale, ovvero una nuova bretella secondo il modello di tangenziale autostradale, che connetta il ponente ligure con l’Alessandrino. Il progetto, il cui costo dovrebbe essere nettamente inferiore rispetto ad una nuova autostrada, è stato presentato lo scorso luglio. “Spetterà al ministero valutare quale delle due ipotesi è più fattibile, in base anche a parametri economico-ambientali – ha spiegato Berlangieri – L’importante è che si realizzi un strada di scorrimento veloce, che sia a pagamento o meno dipenderà anche dai costi di manutenzione della stessa”.