Carcare, il 10 giugno l’inaugurazione dell’ecocompattatore in via del Collegio

Carcare. Venerdì 10 giugno alle ore 11,00 verrà inaugurato l’ecocompattatore che sarà installato in Via del Collegio a Carcare (nel parcheggio vicino ai campi da bocce). “Permetterà di conferire le bottiglie in PET per separarle da altri flussi di materiali e trattarle presso impianti autorizzati ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle”, ossia la bottiglia ritorna ad essere bottiglia”, ha spiegato l’assessore Giorgia Ugdonne.

Il Comune di Carcare ha aderito al programma sperimentale “Mangiaplastica” avviato dal Ministero della Transizione Ecologica, per incentivare la raccolta differenziata ed il riciclo delle bottiglie in PET che avevano contenuto liquidi alimentari.

“Abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna Bottle to Bottle perché crediamo che anche un piccolo contributo da parte di tutti possa fare la differenza nel preservare l’ambiente” spiega Ugdonne. “Al fine di incentivare tale processo, si è stabilita una premialità legata al numero di bottiglie conferite. Questa macchina ecocompattatrice, tramite la raccolta delle bottiglie in PET, consente ai cittadini di accumulare punti, attraverso una tessera fisica da ritirare presso l’ufficio protocollo comunale oppure con l’apposita App Coripet per smartphone. Al raggiungimento di 50 bottiglie conferite, viene riconosciuto un buono sconto di 2 euro su un minimo di spesa di 30 euro presso gli esercizi commerciali carcaresi che hanno aderito all’iniziativa. Per il riconoscimento dello sconto il cittadino presenterà all’esercente un buono cartaceo (se si usa la card) od un codice a barre (per chi usa l’app Coripet). Ringrazio sentitamente l’assessore Enrica Bertone per la preziosa collaborazione e soprattutto i commercianti carcaresi che, con la loro adesione, hanno creduto come noi in questa iniziativa”, ha concluso.

Queste le attività commerciali aderenti: Simonassi Impianti, Tooner.it, Cafè Agorà, Washdog&Cat, bar Momento, Lo scarabeo d’oro, Tabaccheria riv. 1, Ottica 2R, Ottica Lissandrello, Cartoleria Botta, Next di Roberto Zunino, Supermercato Despar, Supermercato Ok Market, In Linea centro estetico, gelateria Antico Borgo, Tacchi a spillo, L’angolo dell’estetica, Emporium abbigliamento, gelateria La Pesa, panetteria pasticceria L’Oasi, The green pub.