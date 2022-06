Carcare, conclusi i lavori a Nizzareto: tutto pronto per l’inaugurazione della pista ciclabile

Carcare. Sarà inaugurato domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 11 l’ultimo tratto di pista ciclabile realizzato nel quartiere di Nizzareto, intorno allo stabilimento di Noberasco. Una sorta di atto conclusivo di un percorso verso la mobilità sostenibile intrapreso dal Comune nel 2014, quando fu realizzato il collegamento con Cosseria da via XV Aprile nell’ambito di un progetto volto ad unire i vari paesi valbomidesi.

Successivamente la realizzazione delle altre “porzioni” della pista ciclopedonale: quella verso la stazione ferroviaria di San Giuseppe, quella in direzione della frazione del Vispa partendo da via Castellani ed infine il tratto verso Plodio e Pallare partendo da via Barrili o dalla centrale piazza Sapeto. Ed ora, con il completamento della ciclopedonale intorno allo stabilimento della Noberasco, il quartiere di Nizzareto è unito alla rete preesistente che dal centro storico si dirama in tutte le principali direzioni, permettendo così il raggiungimento delle zone periferiche.

“Questi lavori – spiega il sindaco Christian De Vecchi – si inseriscono all’interno di un progetto più ampio, fortemente voluto dall’amministrazione, con l’obiettivo di lavorare sulle vie di comunicazione e cercare di creare intorno all’abitato sia una linea pedonale che veicolare (vedi la variante del Mulino). Il tutto per favorire la mobilità sostenibile”.

L’idea è di non fermarsi qui: “Carcare, insieme ad altri comuni, ha partecipato ad un bando del Pnrr. Se dovesse andare a buon fine, verrà realizzata una rete intercomunale che si andrà ad unire alle reti già esistenti. Inoltre – conclude il sindaco – andremo a perfezionare quei punti di maggior difficoltà, in quanto passano da proprietà private, dei vari collegamenti”.