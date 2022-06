Carcare, aperto il Luna Park: sarà attivo da questa sera fino al 26 giugno

Carcare. Taglio del nastro per l’avvio del Luna Park di Carcare, aperto da questa sera fino al 26 giugno. Dopo due anni di emergenza sanitaria, che ha visto cancellare la manifestazione nel 2020 e un’edizione ridotta nel 2021, riparte con sprint e nuove attrazioni una delle rassegne più attese della Val Bormida.

“Abbiamo volutamente ampliato l’area dedicata ai giochi per far sì che aumentassero i volumi delle cosiddette ‘giostre’, sia per un motivo di maggiore sicurezza, sia per dare un segnale di ripartenza in grande stile”, afferma l’assessore Enrica Bertone.

Confermato lo spettacolo pirotecnico di San Giovanni, anch’esso sospeso per due anni. Il giugno carcarese ha quindi preso il via e vedrà il suo clou nel weekend del 24, giorno della festa patronale.