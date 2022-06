Caos autostrade, mattinata di disagi per gli automobilisti: decine di chilometri di code

Liguria. Inizio di giornata all’insegna dei disagi per gli automobilisti. È stata una mattinata di caos quella odierna (30 giugno) sulle autostrade liguri, dove si sono formati, tutt’ora presenti, decine di chilometri di code.

La situazione più critica si registra in A10, dove al momento è presente una coda di 6km (in estensione) tra Spotorno e Finale Ligure, in direzione Francia, causa lavori. Ma non solo.

Coda di 5km (in estensione) anche tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, in direzione Italia, sempre causa lavori. Infine, rallentamenti di 1 km tra Andora e Albenga, in direzione Italia, causa lavori.

Disagi anche in A12 e A26. Coda di 2km tra Genova Nervi e Rapallo per lavori e coda di 1km tra tra Ovada e Masone, sempre per lavori.