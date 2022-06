Canottieri Sabazia: due ori e un argento per Noemi Scordino e Olimpia Giusto

Savona. Domenica 19 giugno nel bacino di Genova Pra’ si è svolta una manifestazione organizzata dalla SC Palmarese che ha visto la partecipazione complessiva di oltre seicento atleti in rappresentanza di quaranta società provenienti da Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria.

Gli atleti della Canottieri Sabazia, accompagnati dal tecnico Laura Bentivoglio e da Mauro Capodimonte, hanno affrontato le gare con molto impegno. I biancorossi si sono distinti soprattutto nel settore giovanile con ottimi risultati.

La parte da leoni l’hanno fatta le due allieve B, Noemi Scordino e Olimpia Giusto, che hanno vinto due magnifici ori del K2 5.20 sia sulla distanza dei 2000 metri che dei 200 metri. Hanno poi sfiorato l’oro chiudendo con un secondo posto nel K1 4.20 sulla distanza dei 200 metri, dove è risalito sul podio anche Paolo Ricco conquistando il bronzo. Hanno sfiorato il podio Pietro Nasuti, Alessio Colombo e Matteo Pennino.

Nelle categorie maggiori si sono distinti gli junior conquistando il titolo ligure nel K4 sulla distanza dei 1000 metri con Samuele Dossetti, Michael Battaglia, Filippo Spezialetti, Simone Delfino. Un altro bel titolo ligure per Filippo Spezialetti nel K1 che lascia ben sperare nei prossimi impegni nazionali.

Vista l’impraticabilità delle strutture ad Osiglia per il consueto raduno annuale, il 46° campus si effettuerà sul Lago di Massaciuccoli (Torre del Lago), dal 28 giugno al 5 luglio. Ospiti della CC Versilia i savonesi parteciperanno a due gare regionali previste per il 2 e 3 luglio. Il raduno sarà finalizzato alla preparazione, in previsione dei campionato italiano, per le categorie superiori e la seconda prova di Canoa giovani per allievi e cadetti.