Campionato nazionale di nuoto CSI a Lignano : Amatori Nuoto Savona alla grande !!!

Nove atleti dell’Amatori Nuoto Savona: Barsi Matilda, Bruzzone Matilde, Castellino Ada, Corsiglia Marco, De Angelo Alessio, Melgari Micol, Melgari Sara, Patanè Alice, Pastorino Angelo, si sono presentati al 18esimo Campionato nazionale di nuoto CSI tenutosi a Lignano dal 25 al 29 maggio e non si sono fatti intimidire dalla grandi squadre di tutta Italia, anzi hanno tirato fuori la grinta e sono riusciti a portare all’Amatori Nuoto di Savona:

1 oro

2 bronzi

3 quarti posti

1 settimo posto

4 noni posti

11 finali comprese le staffette

E tutti gli atleti nei primi 20 a livello nazionale circuito CSI.

Un gran bel risultato per una piccola ma grande squadra capitanata dall’instancabile coach Massimo Grenno che ha percorso kilometri a bordo vasca per incitare i suoi atleti. Grazie a questi atleti e all’allenatore che hanno portato in alto la città di Savona.