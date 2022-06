Campionato Italiano di Paratriathlon, Giovanni Sciaccaluga DNL si laurea Campione d’Italia PTS3

Loano. Lo scorso sabato 4 giugno a Marina di Massa si è svolto il campionato italiano di Paratriathlon, un’edizione che ha fatto registrare il numero record di partecipanti. Giovanni Sciaccaluga, atleta tesserato per la DNL, ha partecipato nella categoria PTS3 e si è laureato Campione d’Italia in un percorso che prevedeva 750m a nuoto, 20km in bici e 5km di corsa.

Giovanni è uscito primo dall’acqua dopo aver percorso i 750m in 14’12”; nella seconda frazione in bici di 20km, chiusa in 38’17” ad una media superiore ai 30km/h, non solo ha mantenuto la posizione ma ha anche incrementato il vantaggio; si è quindi aggiudicato il titolo di campione italiano in tranquillità correndo l’ultima frazione di corsa 5km in 22’24” controllando gli avversari ad un passo di 4’28” a km

Giovanni, allenato da Camilla Priarone, è stato così convocato per partecipare, la prossima domenica, alla Coppa del Mondo (World Triathlon Para Cup) di Besançon.

Tutti i risultati della gara di Marina di Massa sono consultabili al seguente link: https://www.endu.net/it/events/the-night-of-triathlon/results