Campionati regionali liguri assoluti: buoni risultati per l’Arcobaleno

Savona. L’atletica ligure (in generale) paga dazio rispetto ad una prima parte di stagione sin troppo intensa (a livello di calendario) e succede così che sono veramente molte le assenze in occasione della due giorni dedicata al campionato regionale ligure assoluto svoltosi a Villa Gentile a Genova.

Assenze “pesanti” anche nell’ambito Arcobaleno (specie femminile) ma, nonostante ciò e pur con una seconda giornata resa difficoltosa dal meteo (brusco abbassamento della temperatura e vento forte a condizionare ogni gara), giungono positivi riscontri.

In campo maschile cinque titoli per la pattuglia del presidente Santino Berrino: Gioele Buzzanca si aggiudica il disco con 47,54 metri, Denis Canepa il giavellotto con 65,95 metri, Luca Biancardi domina i 200 in 21″97, Francesco Rebagliati si impone sui 400 ostacoli correndo in 55″98 e Francesco Girardi nel lungo (miglior misura a 6,29).

Argento a Mirko Morando sui 100 (11″42) ed Andrea Botta sui 400 ostacoli (1’01″95). Bronzo per Nicolò Saettone nell’asta con la misura di 3,80.

Segnaliamo anche il quarto posto e nuovo record ligure di categoria per Roberto Fazio (44,03 nel giavellotto) ed il quarto posto (primo tra gli Allievi) del giovane Gabriele di Vita sui 1500 (4’25″67). Tra le Ragazze doppio argento per Marella Toblini: al personale sui 400 (corsi in un già interessante 57″63), ha gareggiato anche nel peso, gara in cui ha ottenuto 9,64 metri.

Argento per Laila Hero sui 1500 (4’58″67, nuovo record ligure per la categoria SF40) e per la discobola Elena Mordeglia (26,40 il suo miglior lancio). Personale e bronzo nel martello per Diana Badino, con un lancio a 36,40 metri.

Tradizionale appuntamento a Bressanone con il Brixia Meeting, rassegna nazionale per la categoria Allievi/e. Nella rappresentativa ligure schierati ben sei “arcobaleni”. Miglior risultato per Anna Crovetto: 58″53 sui 400, ottava posizione, e buon contributo alla staffetta 4×100. Alessia Laura ha corso gli 800 in 2’23″02, Penelope Rapetti nel triplo ha realizzato la misura di 9,41, Michela Brugnera nel peso ha scagliato l’attrezzo a 8,92. Annaluna Pittella ha corso i 100 in 13″07, mentre nello sprint maschile si è confermato su buoni livelli Tommaso Scola (11″77 sui 100 e buon contributo alla staffetta 4×100).