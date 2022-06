“Cambiamento climatico e dissesto idrogeologico a Savona e in Liguria”: conferenza del Cai

Savona. Venerdì 10 alle 21, presso la sede del CAI di Savona (via alla Rocca di Legino 62) si conclude il ciclo di conferenze dedicate a cambiamenti climatici, paesaggio, eventi estremi e dissesto geomorfologico.

Oggetto dell’incontro saranno “le connessioni tra i fenomeni di dissesto idrogeologico che, talora in modo drammatico, hanno interessato il nostro territorio ed il Cambiamento Climatico Globale”.

“La conferenza chiuderà una sorta di anello ideale che aveva preso le mosse dai cambiamenti osservabili nel paesaggio. Infatti, sono molti i fenomeni di dissesto idrogeologico, come le frane e le inondazioni, che hanno colpito il nostro territorio e determinato danni diretti alla popolazione. Solo negli ultimi dieci anni si sono verificati eventi disastrosi in tutte le province liguri che hanno causato vittime e gravi danni economici”, hanno spiegato dal Cai.

“Il dissesto idrogeologico deriva da processi naturali legati all’interazione tra i fenomeni meteorologici e l’assetto geologico e può, potenzialmente, causare rischio per gli elementi esposti. Le trasformazioni antropiche e il cambiamento climatico possono accentuare gli effetti al suolo dovuti ai processi naturali”, hanno proseguito.

“Come è stato precisato nel secondo dei tre incontri, che il clima stia mutando a seguito di un processo generalizzato di aumento della temperatura atmosferica è un fatto assodato ed in effetti quello del cambiamento climatico globale è un tema che da molti decenni è oggetto di studio e di dibattito, e non solo tra gli addetti ai lavori ma anche tra il grande pubblico. Tuttavia non sempre il dibattito riesce a proiettare correttamente gli effetti sull’assetto territoriale considerato alla scala locale di un fenomeno di carattere globale”, hanno concluso dal Cai.

Se ne parlerà nell’ultima delle conferenze: relatore sarà Francesco Faccini, geologo e geografo, professore associato di Geografia fisica e Geomorfologia presso ilo Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV) dell’Università di Genova.