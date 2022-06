Cambiamenti climatici, la battaglia legale contro lo Stato italiano: “Gravi inadempienze”

Liguria. La siccità e il caldo afoso di questi giorni rilancia ancora di più il tema dei cambiamenti climatici, che rappresentano una crisi ambientale collettiva e globale, minacciando gli stessi diritti fondamentali dell’individuo, quali il diritto alla vita, alla vita familiare, all’ambiente salubre, oltre ad un altro diritto (di ultima generazione), ovvero un clima sicuro.

Con questa consapevolezza diverse associazioni, comitati e realtà sociali hanno deciso di intraprendere un giudizio mai intentato prima in Italia, tramite cui chiamare in causa lo Stato per inadempienza rispetto alle politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici con conseguente violazione di alcuni diritti fondamentali.

“Si terrà il 21 giugno, a un anno dal deposito dell’atto di citazione, la seconda udienza dell’azione legale intentata da 203 ricorrenti contro lo Stato italiano per inazione climatica, questione che riguarda, ovviamente, anche la nostra regione” annunciano comitati e associazioni.

“Nel corso dell’udienza per la prima volta le parti si troveranno l’una di fronte all’altra nelle aule del Tribunale civile di Roma, per presentare di fronte alla giudice le proprie argomentazioni. Da un lato il team legale che rappresenta 24 associazioni, 193 individui e 17 minori, che hanno firmato l’atto di citazione. Dall’altra, l’Avvocatura dello Stato”.

In concomitanza all’atto giudiziale, le realtà liguri che aderiscono alla campagna “Giudizio Universale (Fridays For Future, Coordinamento Ligure Movimenti per l’Acqua e Comitati Attac Liguria e Cooperativa Fair) hanno convocato un presidio che si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 13.00, in piazza Matteotti (gradini di Palazzo Ducale), a Genova. E molti sono i rappresentanti savonesi protagonisti della battaglia legale e politica, pronti a prendere parte alla protesta regionale che chiama a raccolta tutto il territorio ligure.