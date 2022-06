Calciomercato, la strategia della Baia Alassio: tra conferme, arrivi e collaborazioni

Alassio. Sul fronte delle vespe si lavora per la formazione della squadra per la prossima stagione.

L’obiettivo del neo DS Tuninetti e il capo dell’area tecnica Gianotti resta quello di mantenere gran parte dell’ossatura della squadra passata.

Ad oggi i giocatori ufficialmente confermati sono Jacopo Odasso e Fabrizio Castello, assieme al portiere Andrea Pampararo, ma c’è fiducia nell’annunciarne a breve un numero elevato.

E gli arrivi? Pare che siano stati fatti passi considerevoli per integrare alla rosa degli innesti di prospettiva, provenienti da società importanti per poter crescere e contribuire alla causa giallonera. Anche per questi nominativi ci sarà da attendere ulteriori conferme.

Ma non finisce qui. La Baia avvierà presto delle collaborazioni con alcune società importanti del ponente ligure, iniziando anche un progetto per ripartire al meglio con la dirigenza appena formata.