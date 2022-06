Calcio, ora è ufficiale: Ivan Monti allenerà la San Francesco Loano

Loano. L’ufficialità della voce che da tempo circolava è finalmente arrivata: Ivan Monti torna in panchina, alla San Francesco Loano.

Il neo tecnico rossoblù andrà a sostituire Enrico Sardo, che si è separato dalla società e si è subito riaccasato alla Golfo Dianese.

Per la San Francesco partirà il nuovo percorso in vista del campionato di Prima Categoria, con Monti al comando in attesa di scoprire le ulteriori novità di mercato (si parla di un ritorno di Omar Leo, ma ancora tutto da verificare).

La nota della società:

“L’Asd San Francesco Loano ha il piacere di comunicare che Ivan Monti sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Calciatore con una brillante carriera, ha vestito le maglie di Guanzatese, Lecco, Olginatese, Sanremese, Imperia, Savona, Loanesi San Francesco, Veloce ed Albenga, già allenatore delle prime squadre di Loanesi San Francesco, Albenga ed Alassio Fc.

La Società augura ad Ivan un proficuo lavoro dandogli il benvenuto”.