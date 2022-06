Calcio, la Veloce annuncia: “Frumento confermato, il presidente Viti è dimissionario”

Savona. Dopo un brutto epilogo di stagione che ha condannato i granata alla retrocessione in Prima Categoria, sono stati ufficializzate le prime mosse per il prossimo anno.

L’organigramma della Veloce vedrà perdere la figura del proprio presidente, Bertrand Viti, che ha rassegnato le proprie dimissioni: una scelta ritenuta da lui stesso “doverosa” dopo il risultato sportivo di questa stagione.

Per quanto riguarda la guida tecnica si continuerà con mister Ermanno Frumento.

La nota del club:

“Si è tenuto venerdì sera il Consiglio Direttivo della Veloce 1910.

All’ordine del giorno vi erano diversi punti fondamentali per approntare la prossima stagione che deve per forza vedere i colori granata lottare per ritornare in Promozione, categoria consona al blasone della più antica Società di Savona.

Dopo una lunga disamina sul campionato appena finito e le prospettive per il futuro, il consiglio direttivo ha deciso di confermare l’allenatore Ermanno Frumento.

Il Presidente Viti ha rassegnato le proprie dimissioni ritenendole doverose dopo la retrocessione della prima squadra. Dimissioni che vogliono essere al contempo un sprono e una scossa per portare nuove risorse in società, imprescindibili per poter seguire il percorso tracciato dal Consiglio Direttivo.

La società ringrazia il Presidente Viti per questi 6 anni di impegno profusi per i colori granata e augura a Frumento buon lavoro.

Nei tempi e nei modi indicati dallo statuto saranno poi comunicate le cariche sociali e il nuovo consiglio direttivo“.