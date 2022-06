Calcio, Erri Praino lascia il Pietra Ligure: il comunicato del club

Pietra Ligure. Oggi la società pietrese ha annunciato la separazione con uno dei giocatori chiave dell’organico: Erri Praino, il capitano.

Ci sarà da aspettare per ulteriori mosse, ma la ricostruzione della squadra per poter ritornare in Eccellenza è incominciata.

Il comunicato del club:

“L’A.S.D Pietra Ligure 1956 comunica che Erri Praino, capitano negli ultimi due campionati, non sarà tra i componenti della rosa della Prima Squadra per la stagione 2022/2023.

Protagonista sul campo per quattro stagioni, Erri si è sempre distinto per impegno, serietà e attaccamento alla maglia.