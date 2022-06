Calcio, Albenga. L’avviso della Gradinata Sud: “O Marinelli oppure risposte faccia a faccia”

Albenga. A qualche giorno dalla deadline annunciata dalla controparte rappresentata da Simone Marinelli, finora non sono state rilevate ulteriori novità per quanto concerne la cessione del club.

La famiglia Colla, infatti, non starebbe dando segnali diretti sulla volontà di portare a termine la trattativa e, facendo così, gran parte dell’ambiente bianconero sta iniziando ad indispettirsi.

Prima gli ultras, poi i Fedelissimi, poi gli allenatori e oggi, a chiudere provvisoriamente il cerchio, ci ha pensato ancora il gruppo ingauno più caldo del Riva: La Gradinata Sud.

Esprimendo tutta la loro preoccupazione, gli ultras bianconeri hanno diffuso il seguente comunicato:

“Fino ad oggi non ci eravamo mai espressi in merito se non per il comunicato di qualche settimana fa, ma ora iniziamo ad alzare la voce riguardo la complicata situazione che sta interessando la nostra amata Albenga Calcio.

Ora non ce ne staremo più con le mani in mano e l’ultimatum a questo punto lo diamo noi senza tanti giri di parole, o la trattativa di cessione a Marinelli va in porto senza tante altre chiacchere e senza finti ostacoli oppure chi di dovere ci dovrà dare delle risposte faccia a faccia e non ci sarà bisogno di scritte sui muri o atti di vandalismo perché noi non siamo così ma andremo a cercare di persona i diretti interessati.

Questo comunicato non avrà più seguito ne altre repliche scritte, dopo di questo aspettiamo al più presto le risposte che meritiamo“.

G.S.A